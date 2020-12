¡Paraguayo José Cañete sorprende y anuncia su salida del Olimpia en pleno torneo!

La aventura en Honduras de José Cañete, defensa paraguayo, ha finalizado. El futbolista ha escrito un mensaje de despedida a través de sus redes sociales, confirmando así una baja del equipo hondureño en plena liguilla.

VER MÁS: ¿Y EL CASTIGO?, BENGTSON VIAJÓ A LA CEIBA CON EL OLIMPIA

Cañete, quien careció de protagonismo en el Olimpia, se despidió de la institución en la que no pudo celebrar ningún título, recordado que su llegada fue en enero del 2019.

"La verdad es que no tenía planeado hacer una publicación, pero me enseñaron que en la vida hay que ser agradecido y son palabras de agradecimiento los que me sobran para el Olimpia", decía parte de su escrito.

"A toda la gente que desde un principio me apoyó incondicionalmente hasta hoy día increíble lo de la hinchada, gracias de corazón por todo y perdón por tan poco, algún día me gustaría volver en otras circunstancias a devolverle toda la alegría que me dio a mi la gente del Olimpia", seguía diciendo José Cañete.

El defensor guaraní de 24 años, agradeció también a Pedro Troglio, quien fue el que le dio el voto de confianza para que fichara por el club más popular del fútbol de Honduras.

"Gracias al profe Pedro Troglio por haberme dado su voto de poder formar parte de de tan maravillosa institución! Hasta pronto manada, estén seguros que se ganaron un hincha más esté donde esté! Aguante Olimpia toda la vida", cerró diciendo, adjuntando varios emojis de león y los colores del club.

A pesar que vino con el aval de Pedro Troglio, el paraguayo nada más pudo sumar cuatro partidos de Liga Nacional con el Olimpia, tres de ellos en el Clausura 2020 que fue cancelado por la pandemia. Anotó un gol en ese torneo ante el Honduras Progreso.



Ya en este que campeonato está en curso, donde los leones pelearán en semifinales ante el CDS Vida, José Cañete nada más había visto acción en un duelo donde disputó los 90 minutos, mismo que fue ante el Real de Minas el pasado 08 de octubre.