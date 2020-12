Membreño considera que merecieron mejor suerte ante Olimpia: "Nosotros hicimos méritos para poder ganar"

Fiel a su estilo, directo y sin contemplaciones, Nerlin Membreño, técnico del Vida, analizó el desarrollo del partido ante el Olimpia, donde su equipo no pudo quedarse con la victoria.

El timonel de los cocoteros considera que nada está escrito y que el pase a la gran final lo pueden lograr este próximo domingo en la capital.



"Fue un partido típico de finales, considero que nosotros hicimos un buen juego tomando en cuenta todas las circunstancias que rodearon el partido. Sin ser nuestra mejor versión, creo que nosotros tuvimos los méritos y las acciones para poder concretar. En ese aspecto jugamos un partido hasta cierto punto respetados, ya que la propuesta nuestra fue la misma, el rival fue diferente y cambió su forma de jugar en relación a como lo venía haciendo".





Y asegura: "Quizás por lo que se vio, creo que nosotros merecimos un poco más, creo que al final era lo más justo. En defensa no tuvimos peligro, Olimpia no tuvo ninguna acción para poder concretarnos y en ese aspecto en caliente, nosotros hicimos méritos para poder ganar, pero el partido sabíamos que sería así. Siento que el partido en Tegucigalpa será bastante distinto al que jugamos acá".



Pese a no lograr un triunfo jugando en casa, Membreño considera que pueden dar un golpe de autoridad jugando como visitante en el estadio Nacional.



"La propuestas están claras, nosotros intentamos jugar, dominar el juego, hoy no lo hicimos tanto y tengo que reconocerlo porque Olimpia pobló bien el mediocampo, algo que no venía siendo su forma. Nos sentimos en esa parte respetados y por momento nos cortaron el circuito y nos obligó un poco a lanzar más de lo normal, pero es entendible por la presión o agresión de jugadores como: Mejía, Deiby, Flecha y que cambió a un solo delantero".



Es así que el estratega del cuadro rojo no mira con desventaja el no haber aprovechado su localía. "No me parece que es una ventaja que hayamos fallado, el partido está ahí y creo que en Tegucigalpa vamos a tener más espacio como para poder dominar. Vamos enfrentar un rival que en casa tiene la obligación. Hoy Olimpia no tuvo ninguna situación".



Y cierra asegurando que: "Me siento satisfecho, estamos más firme que nunca, soy optimista y lo que vi hoy hicimos lo suficiente para poder ganar, no se logró y ahora hay que ir a buscarlo a Tegucigalpa".