Troglio tras empate ante Vida "Se nota que el cansancio y la cantidad de partidos está pasando factura"  

Pedro Troglio, técnico del Olimpia, luego de sacar el empate en el duelo de ida de estas semifinales ante el Vida, se dio el tiempo para analizar el compromiso y destacó varios puntos.

También puedes leer: Olimpia y Vida empatan en La Ceiba y dejan toda la emoción para la vuelta de semifinal en Tegucigalpa



Uno de los aspectos que no pudo pasar por alto fue la seguidía de partidos que les ha tocado estar jugando en los últimos dias.



"El análisis es muy claro, después de ese partido (Marathón) nosotros jugamos cuatro y esta es la quinta final cada tres días. Repito la desconformidad que tenemos todos, que durante estábamos en la burbuja se realizaron la semifinales y eso hizo que Motagua y Vida lleguen con 10 días de descanso y el equipo lo está sintiendo. Hoy hicimos alguna variantes para dar más frescura al equipo y no lo hemos conseguido".



Y agregó: "Nos está costando, se nota un cansancio y lo bueno de esto es que a partir de hoy todos los equipos empiezan a jugar cada tres días y el cansancio acumulado será para Vida, Marathón y Motagua, así que de esa manera vamos a ir acomodando todo. Los equipos pasan por momentos y en este no estamos bien, se nota que el cansancio y la cantidad de partidos está pasando factura".





El timonel de los merengues considera que: "Es muy difícil jugar cada tres días y sobre todos mandarte a jugar una representación del fútbol hondureño y hacerte jugar a los tres días una final antes y después de volver. Estás queriendo jugar al nivel del fútbol europeo y no tenés la estructura para hacerlo. No tenés cámaras hiperbáricas para la recuperación de los jugadores en su casa, la alimentación es distinta".



Troglio cree que en el juego de vuelta de este domingo pueda recuperar los jugadores.

"Tenemos que rogarle a Dios que nos empecemos a recuperar en lo físico, que los jugadores más frescos que empiecen a jugar puedan hacer diferencias y tranquilidad. El equipo puede sufrir, puede estar mal, pero se puede acomodar también. Es cada tres días un partido nuevo y trataremos de ir recuperando los jugadores".



Pero también criticó: "Para como se maneja el fútbol hondureño es mejor no clasificar a la Concacaf Champions porque cuanto más lejos llegás, no tenés una ayuda para ir a representar al país. No es normal jugar tres días antes y tres después. Esto va para Motagua que también le pasó el año pasado".



Y en cuanto a lo que le gustó del equipo: "El sacrificio de los jugadores, se les nota agotados, pero la intentan y siguen probando. Nosotros en el segundo tiempo no nos habían pateado al arco y en segundo tiempo la última jugada fue producto del cansancio, donde la línea defensiva no pudo achicar"



Además agregó: "La idea es que seamos agresivos, el otro día fuimos con Marathón los 90 minutos. Hoy ya hubo cuatro cambios con muchacho como Garrido, la Flecha, Arboleda, Portillo, Paz. Fueron cinco cambios o seis. Esperemos darle frescura al equipo. El equipo base que nos dio tanto resultado está desgastado y hasta con un jugador como Casildo lesionado".



SOBRE EL CASTIGO DE JERRY BENTSON



El técnico del Olimpia no se quedó cayado y al momento que se le preguntó sobre el castigo que le interpuso la Comisión de Disciplina al capitán y delantero del club, Jerry Bengtson.



"La sanción de Jerry hay cosas que hay que preguntarle. Me parece bien la sanción, me parece justo que sea sancionado, pero lo que yo le iría a preguntar a dos jugadores de Marathón es ¿Qué le dijeron a Jerry durante todo el partido para que estuviera con esa amargura encima?. Hay un motivo por el que estaba nervioso y reaccionó".





Y agregó: "Le dijeron cosas de un problema que ha tenido hace algún tiempo durante todo el partido. La sanción es justa".



También se refirió a los comentarios de la gente del Motagua. "Hoy también había mucha gente preocupada porque lo castigaran antes del partido, desde las 7:30 am vi dirigentes del Motagua escribiendo para que fuera sancionado y les hicieron caso".



Y finalizó: "Yo reconozco que cometió una equivocación y tiene que pagar, pero vayan a preguntar que fue lo que le dijeron. Fue algo similar con lo de Materazzi con Zidane. A veces los jugadores reaccionan por algo, más allá que está mal".