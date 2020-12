Jorge Pineda avisa al Motagua: "Hemos sido fuertes en el Yankel y lo vamos a demostrar"  

El Marathón de Héctor Vargas no pudo en su visita ante el Motagua, pero el cuerpo técnico de los verdes consideran que este 2-0 puede ser remontable jugando en el Yankel Rosenthal.

Jorge Pineda, asistente técnico del Monstruo cree el Motagua aprovechó su condición de local y eso es lo que deberán hacer ellos en el duelo de vuelta.



"Considero que cada equipo debe aprovechar su condición de local y nosotros por obligación debemos sacar el resultado en San Pedro Sula. Hoy no estuvimos como el profesor había planificado en juego, pero son circunstancias que se dan en el juego, un penal de una mano que en el momento que se hace, el partido iba en trámite regular y el segundo gol fue una desaplicación".



Es así que Jorge Pineda considera que: "Hemos sido fuertes en el Yankel y lo vamos a demostrar, este grupo está para más. Es cierto que no hicimos un gran juego, pero tenemos la obligación de hacer un buen juego en San Pedro Sula".





También considera que el cansancio ante Olimpia les pesó. "Nosotros venimos de jugar dos partidos contra Olimpia y creo que en cierta manera ha habido algún descanso de Motagua. Creo que el equipo intentó en algunos momentos del juego, pero nos faltó frialdad en el último cuarto de Motagua. Ellos han sacado buenos resultados en San Pedro Sula, pero también es cierto que contra este equipo también quedamos campeones nacionales".



Además adelanta: "El 2-0 es remontable, créanme que sí. No nos vamos a volver locos de querer hacer cosas que no son las que el profesor les va decir a los jugadores, sino hacer lo necesario y hay que buscar el resultado. Este es un resultado adverso y nos sirve de mucho, nos pudimos haber equivocado en algún momento después del partido contra Olimpia, donde creemos que todo lo habíamos ganado".



Cuando se le consultó por el accionar del árbitro Melvin Matamoros. "Hay veces que el árbitro insulta, le dice algo a los jugadores y en esta cuestión es mejor quedarse callados. Hubo una acción, no sé si la televisión la vio de un manotazo al jugador nuestro y creo que era para expulsión, el cuarto árbitro estaba cerca. Así que en ese tipo de cosas hay que estar tranquilos y esperar el partido de vuelta".