Marathón, la víctima favorita de Rubilio Castillo para anotarle goles en la Liga Nacional

El delantero Rubilio Castillo es uno de los futbolistas que más gritos de gol ha celebrado en los últimos torneos con el Motagua, razón que lo pone en la parte alta del goleo del club y en la Liga Nacional.

Rubigol convirtió ayer los dos goles con los que el Motagua logró imponerse 2-0 en el partido de ida de la semifinal ante Marathón, y el delantero aumenta su cuota.



Es así que con este doblete, el cañonero de los azules alcanzó los 121 gritos de gol en la Liga Nacional, siendo el Marathón la víctima favorita y le ha anotado 20 goles.



"RoRuCa" ha vestido tres camisas en la Liga Nacional: Vida, Deportes Savio y Motagua. Con los tres clubes le ha marcados a los verdes. Uno con el equipo cocotero, otro con el club de Copán y 18 con las águilas.





El duelo de vuelta de este próximo domingo podría ser más que especial para Rubilio Castillo, ya que está a dos tantos de alcanzar el centenario de goles en la Liga Nacional con el Motagua.



Así Rubilio Castillo anotó sus 121 goles a los equipos de la Liga Nacional:

Marathón 20

Platense 16

Real España 16

Olimpia 11

Real Sociedad 10

Victoria 9

Honduras Progreso 9

Parrillas One 7

Vida 5

Juticalpa 5

Social Sol 3

UPNFM 3

Deportes Savio 2

Motagua 2

Hispano 1

Atlético Choloma 1

Real de Minas 1



Con Motagua 98 goles así:

Marathón 18

Real España 13

Platense 12

Olimpia 10

Honduras Progreso 9

Victoria 7

Real Sociedad 7

Parrillas One 6

Juticalpa 5

Vida 4

Social Sol 3

UPNFM 3

Real de Minas 1



Con el Vida 18 goles así:

Platense 3

Deportes Savio 2

Motagua 2

Victoria 2

Real Sociedad 2

Real España 2

Hispano 1

Atlético Choloma 1

Marathón 1

Parrillas One 1

Olimpia 1



Con Deportes Savio 5 goles así:

Platense 1

Real España 1

Vida 1

Real Sociedad 1

Marathón 1