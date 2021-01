El lunes inicia la era del "Potro" Gutiérrez en Real España con la depuración y fichajes para el Clausura

El lunes comienza la era de Raúl “El Potro” Gutiérrez en Real España. El entrenador mexicano arriba el domingo por la tarde al país procedente de Cancún, México para poner manos a la obra un día después con los trabajos de pretemporada y buscar cambiar los rumbos de una máquina que ha venido a la deriva.

Junto a la llegada de Gutiérrez, también estará llegando el director deportivo, el tico Javier Delgado, quien será el encargado de revolucionar el plantel con buenos fichajes y de una vez sanear una institución que vive horas bajas.

La pretemporada del club será corta, pues el torneo Clausura iniciará una semana después de finalizado el presente campeonato. Los primeros trabajos de Gutiérrez será conocer el plantel e ir evaluando jugadores que todavía no han rendido como se esperaba. El timonel ha estado en monitoreo de todo vía video desde México.

“Me remonté a ver los partidos que hizo Real España con el profesor uruguayo y con Emilson Soto y miras que es de rendimiento. Miraba a Rubilio Castillo del Motagua y decía, a este jugador me lo pueden prestar (risas). Estamos trabajando las 24 horas con Javier Delgado buscando ese delantero centro que necesitamos”, comentó Gutiérrez.

El entrenador mexicano ya se está empapando de lo que tiene. Prácticamente el plantel solo se trastocará con las bajas que ya confirmaron como Ángel Tejeda, Rony Martínez del campo nacional y los extranjeros, Delys Vargas, Pablo Pirez, Santiago Correa y Matías Soto. Pues “El Potro” quiere jugadores de nivel.

“Yo vi al Real España frente a Motagua en su penúltimo partido y miré un equipo con actitud, allí mejoraron, pero tristemente con una equivocación de último minuto pierden el partido. Nosotros estamos en una búsqueda exhaustiva de jugadores porque en este mercado de invierno las contrataciones son de un año y muy pocos jugadores tienen cláusulas de salida y esto pone lenta la búsqueda del futbolista que queremos”, afirmó.

Sobre los refuerzos que vendrán, confirmó que sí están detrás de un jugador de renombre para el ataque, pues Real España ha traído grandes delanteros en Honduras como el caso de Luciano Emilio, Pedrinho, Carlinho, Douglas Caetano y el último Domingo Zalazar que fue un goleador que en poco mostró mucho.

“Sin meterme el líos de nombre, estamos buscando un goleador nacional, uno de afuera y de darse no tendremos problemas. Buscamos una posición y no una nacionalidad, buscamos a alguien que si tiene un gran nombre, será fantástico. No estamos viendo la nacionalidad, sino que nos cumpla con efectividad que Real España no ha tenido en los últimos años. Esperemos que para esta semana podamos integrarlo al equipo porque esto prácticamente comienza”, afirmó El Potro a Radio Internacional.