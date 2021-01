Orlando Ponce Morazán: "No habrá remontada en el Yankel y el Olimpia acabará con el Vida"

El Marathón, merecido ganador de las tres vueltas, fue invadido por el pánico en el Nacional con un saldo de dos goles en contra que lo deja hipotecado para la vuelta en el Yankel y el Vida no pudo con un león cansado y con problemas de amnesia futbolística y ahora lo resigna todo para una misión que yo la considero en el horizonte de lo imposible .

Los verdes volvieron a dar pena en la capital con un planteamiento "ratonero "de su entrenador Héctor Vargas, igual al que utilizaron en el choque dos de la definición de las vueltas, el que perdieron por la mínima, pero por los dos goles de renta de la ida lograron el objetivo.

Ver: EL BLOG DE PONCE QUE HIZO MOTIVÓ A JUGADORES DE MARATHÓN

Vargas sigue con las fantasmas de no poder ganar en el Nacional, ya sea contra Olimpia y Motagua, porque a la UPN si lo tienen de hijo, como cliente preferido de Diego Vázquez y de Rubilio Castillo y hasta de su "amigo" Pedro Troglio. Por cierto ya bastan esas excusas o "disco rayado" que pierden porque los perjudican los arbitrajes.

En el cotejo decisivo contra Olimpia jugó sin un 9 establecido, Bruno Volpi, quien si regresó ante el Motagua, con un aporte insignificante igual que el de las medias alas Solani Solano y Marlon Ramírez, sacrificados en ataque por el planteamiento cobarde de su técnico. Todo un desperdicio que nos privó de ver un gran partido.

El partido no de resolvió por una mayor diferencia por culpa del portero Denovan Torres y el defensa uruguayo Mathías Techera, destacados con sus intervenciones y la mala puntería de Rubigol que tuvo varias de cabeza, aunque sumó dos goles más en su rico historial.

HORARIO INHUMANO EN SPS

Sabemos que en Yankel, para el partido que se jugará el domingo, en un horario inhumano, 2:00pm, Vargas soltará los toros desde el inicio, como bien lo hizo contra el Olimpia, pero no creo que el entrenador azul enjaule a su equipo con un planteamiento miedoso y le vaya a salir las de Robert Dante Siboldi con el Cruz Azul.

Ver. ¿CÓMO LE FUE A MOTAGUA CUANDO GANÓ LA IDA EN SEMIFINALES?

En el fútbol siempre lo ha sido, y seguirá siendo, la mejor arma defensiva es el ataque ya sea directo u organizado o con peajes o aduanas, el elaborado. Defender muy cerca de su área es exponerte al ridículo.

Esta es una excelente oportunidad para que el Ingeniero Luis Vega y el "Granjero" John Paul los suelten al ataque y los velocistas Solani y Ramírez hagan de sus bandas verdaderas autopistas. Ya quiero ver esos duelos con Omar Elvir y Marcelo Santos.

El defensor Paul Suazo criticó a Ponce Morazán por sus comentarios anteriores y Ponce respondió.

En el Motagua la dupla de atacantes debería ser Rubilio y Moreira y en la primera línea de volantes debe seguir Castellanos y Walter Martínez, para tener un mixto en ataque, en perjuicio de Mayorquín y Sergio Peña, quienes son más de destrucción, para un plan de protección del resultado más adelante.

Al final, la baraja me indica que no habrá remontada en el Yankel y el Marathón deberá definir el título en una finalísima, con la ventaja de cerrar en su estadio, pero con la moneda en el aire.

OLIMPIA NO TENDRÍA PROBLEMAS

En la otra llave de semifinales, el Olimpia sacó petróleo de La Ceiba, en un partido que no mereció el empate sin goles, sino que cargar hasta con la derrota.

Con Begtson suspendido y con Carlos Pineda y Edwin Rodríguez en la banca, con el regreso de Paz a la defensa y con un solo punta de inicio, el colombiano Arboleda, el albo generó muy poco en ataque y fue el rojo el que estuvo muy cerca de perforar las redes.

Para destacar la gran actuación que tuvo el meta Edrick Menjívar y el delantero revelación Luis Palma, pero al no haber goles, el Vida ha quedado muy expuesto a tragarse una eliminación en el Nacional, como tantas veces ha sucedido eso.

Según escribe Ponce Morazán, el Olimpia de Pedro Troglio ya no intimida como lo hacía antes.

El Olimpia de la actualidad ya no intimida además que no tiene el factor del público, cuando llenaba los estadios en este tipo de partidos, pero no solo eso ha perdido mucha confianza y su fútbol ya no es armonioso.

Sus atacantes pasan por una terrible sequía, prueba de eso es que en los últimos cinco partidos solo han marcado dos goles, el de Eddie Hernández contra Marathón y el de Alejandro Reyes ante este mismo equipo.

Espero que Nerlyn Membreño no se le amilane al Olimpia, con un planteamiento muy conservador, esperando un error del rival, como lo que hizo uno de sus maestros, Héctor Vargas, por el contrario que muestre la versión de ataque que siempre ha caracterizado a uno de sus guías, el que lo llevó al Vida, Ramón Maradiaga.

Con las cartas así, me atrevo a vaticinar una final Olimpia-Motagua y si el Marathón no vence los miedos en Tegucigalpa, el nuevo campeón saldrá de la capital.

Postdata: ¿Quién de los tres argentinos, que se tienen atracción fatal entre ellos, se quedará con la Copa del torneo más acelerado de la historia en Honduras?