Kervin Arriaga: "Me esfuerzo por algún día llegar a jugar en el equipo que tengo en mi corazón; Liverpool"

Comenzado este Año Nuevo, unas de las promesas y jóvenes talentos del fútbol hondureño conversó con nosotros sobre sus metas, sueños y anhelos.

TOP 10: Los jóvenes que destacaron y se ganaron un puesto en sus equipos de Liga Nacional en 2020

En una mano a mano con DIEZ, Kervin Arriaga, mediocampista del conjunto Marathón, nos reveló sus deseos de poder salir al extranjero este 2021, por ahora están enfocados en ser campeón con los verdes de San Pedro Sula. Van con todo en busca de la décima copa.

¿Cómo fue el 2020 para usted?

Fue un año duro, lleno de retos, pero gracias a Dios pudimos salir adelante.

¿Cuál fue el momento que marcó su 2020?

Creo que fue lo de la pandemia. No fueron buenos momentos para la mayoría, pero pudimos dedicarle tiempo a nuestra familia, pensar en el futuro y liberarnos de aquello que eran un obstáculo y nos impedía llegar a lo que realmente queremos.

¿Cuáles son algunas de las metas que se ha trazado para este nuevo año?

Tengo muchas metas, muchos anhelos. Cuando comencé con esto del fútbol, cada día me he ido poniendo nuevas metas, para este nuevo año una de ellas; poder salir a jugar al extranjero y hacer las cosas bien.

¿Qué liga o en qué equipo le gustaría jugar?

La verdad me miro en un equipo grande, pienso y sueño en grande. Día a día busco mejorar, seguir aprendiendo, me esfuerzo por algún día llegar a jugar en el equipo que tengo en mi corazón, que es el Liverpool de Inglaterra, primeramente Dios ojalá y pueda tener la oportunidad al menos de hacer una prueba ahí, creo que se vale soñar en grande.

El otro día Ryduan Palermo en una entrevista a Diez revelaba que su padre, Martín, le ha llamado la atención su nivel y calidad. ¿Qué le hace sentir ese tipo de comentarios?

Creo que es una gran motivación extra para mí, el hecho que una leyenda del fútbol dé una opinión o hablé sobre mi trabajo, me hace comprometerme a ser mejor cada día, de verdad que es algo que no me esperaba.

Sobre los “rubios” del equipo. ¿Tiene algún significado o simplemente es moda?

La verdad es más look y moda. A mí en lo personal siempre me ha gustado pintarme el cabello desde que estaba en Platense, es más, una vez termine la entrevista iré a ponerme un color más platinado porque ya se me ha caído un poco el tinte. Dentro del equipo comencé yo, luego llegó Ryduan con el pelo pintado al entrenamiento y me sorprendió, después me dijo que solo era para cambiar el look también.

¿Qué tan cierto es que sus tiros libres los perfeccionó con “Rambo” de León?

Cuando estaba en Platense, después de terminar los entrenamientos, siempre me quedaba para hacer un balón parado con él, es obvio que lo admiro muchísimo por su calidad y talento, entonces siempre me quedaba ahí con él, una vez me dijo “cabrón veníte, probate, vos le pegas fuerte al balón” y así comenzó todo, a darme tips. Él me decía; “cuando el árbitro pite, tomate tu tiempo, pégale así el balón con potencia y podrás hacer que baje”. La verdad que los consejos de un maestro como él me ayudaron bastante, hasta el día de hoy sigo trabajando en perfeccionar mis tiros libres.

La salida de Platense hacia Marathón, ¿fue la mejor decisión que tomó?

Pienso que sí, porque en el momento que tenía que tomar la decisión para irme a otro equipo, fue el nacimiento de mi hijo, el ser padre fue lo mejor que me ha pasado y me hizo cambiar de opinión, recuerdo que solo pude estar el día que nació, porque tenía que concentrarme con la Selección porque íbamos a viajar a los panamericanos, todo eso me hizo reflexionar y tomar la mejor decisión pensando ya en él.

¿Qué tanto ha significado Héctor Vargas para su crecimiento futbolístico?

Él ha sido una persona que se ha ganado mi respeto, una persona que confía en la juventud y que si te equivocas te anima para que lo vuelvas a intentar y mejores, es una persona digna de admirar la verdad, es un gran entrenador.

Ya hablando del Profe Vargas. ¿En que puesto se siente mejor, como falso nueve como lo está utilizando recientemente o como contención?

Pues de contención, en mi puesto porque me gusta ir y quitar el balón, porque arriba solo me toca estar luchando y luchando por el balón y cuesta más conseguirlo. Pero creo que el Profe ve algo en mí que me puede hacer que sea un jugador polifuncional y rendir en varios puestos. Yo siempre me pongo a la disposición del Profe para poder rendir donde me ponga a jugar.

¿Y cómo se siente con ese tridente que han formado en el medio campo este torneo?

Muy bien, Luis es un jugador de mucha garra y experiencia, que a los jóvenes nos motiva a seguir trabajando y hacer las cosas bien. Y Allan pues es un gran jugador, persona y capitán, nos distribuimos las marcas cada uno y así nos hemos entendido bien.

¿Ese tema de la seguidilla de expulsiones que tuvieron en el inicio del torneo les pasó factura o algo de lo que han aprendido?

La verdad que si hemos aprendido, cuando el Profe ve que son expulsiones “tontas” por decirlos así, nos llama la atención, pero cuando ve que son injustas más bien nos defiende. Al inicio sufrimos porque tres partidos seguidos nos quedamos con uno menos, nos tocó remar contra la corriente, pero a medida pasaron los partidos fuimos aprendiendo y mejoramos muchos en ese aspecto.

El Profe Jorge Pineda mencionó que después de haber ganado las vueltas regulares como que celebraron de más. ¿Cree que esos les afectó en el duelo ante Motagua?

Creo qué hay que darle mérito a Motagua la verdad, hicieron un buen partido. Pero todavía hacen falta 90 minutos y serán en nuestra casa, ahí somos fuertes y vamos a luchar para revertir ese resultado.

Esta llave era de las más parejas en la previa ¿Por qué les cuesta tanto con Motagua?

Creo que veníamos de una seguidilla de partidos mientras ellos tuvieron varios días de descanso, no es excusa ni pretexto, pero también el cansancio se hizo sentir en nosotros. Además de la altura y el estadio, es una cancha donde siempre nos cuesta, pero creemos que podemos darle vuelta al marcador el domingo en casa.

¿Ese medio boleto que ya consiguieron para estar en una gran final cómo les hace sentir?

Nos hace sentir orgullosos la verdad porque ha sido un torneo duro para nosotros, al inicio nos decían que Marathón no estaba para pelear títulos, luego que sí estábamos para el título. Gracias a Dios nos ha ido bien, pero ahora solo estamos enfocados en el duelo del domingo, si no nos salen la cosas pues a prepararnos para la gran final.

¿Está para campeonísimo este Marathón?

Pues con las vibras que se sienten en el equipo, creo que sí. Tenemos un plantel comprometido y enfocado, ahora mismo lo que queremos es la décima y vamos a ir con todo por ella.

¿Cuál ha sido la clave del éxito del equipo para llegar hasta acá este torneo?

Creo que la unidad y como equipo nos trazamos una meta al inicio del torneo y todos dijimos “queremos la décima” y se puede sentir esa vibra. Los que estuvieron el torneo que Marathón ganó la novena copa, dicen que pueden sentir esa misma energía y vibra ahora mismo. Entonces, como grupo todos estamos jalando para un mismo lado y es parte de lo que nos ha hecho llegar hasta aquí.

Ya para cerrar esta entrevista. ¿Puede compartir con nosotros algunos de sus deseos para este 2020?

Qué Dios me permita estar muchos años juntos a mi familia.

Qué a mi hijo le dé mucha salud y le permita crecer sano y fuerte.

Qué Dios me guié para cumplir mis sueños y metas.

Qué podamos levantar la décima copa de Marathón.