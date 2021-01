¿Le tuvo miedo? Jugador del Olimpia es retado por su esposa a entrenar con una sandía  

El Olimpia se enfrenta mañana a las 4:00 de la tarde al Vida en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga Nacional, donde se define el segundo boleto a la final del torneo Apertura.

También puedes leer: ¡Salen de la congeladora! Árbitros de la filial de San Pedro Sula pitarán las semifinales de vuelta



Uno de los jugadores que no estará siendo parte de este duelo es Cristian Maidana, quien se viene recuperando de una lesión y no es considerado por el técnico Pedro Troglio.



Pese a todo eso, el jugador argentino sigue su preparación y en su casa de habitación hace sus propias prácticas y con ayuda incluida. Su esposa, Beli Freites, quien pese a estar embaraza, no pone peros para entrenar con él.



Este día subieron un par de videos a sus redes sociales, donde Chaco peloteaba y Beli atajaba los disparos, luego de varios minutos de entreno, el cansancio llegó a su esposa y así comentó en ella en sus redes: "Ahí ya estaba cansada .. pero hay que enseñarle la zurda nuestra a Bauti desde la panza".





El volante argentino le respondió rápidamente de la siguiente manera: "Eso que solo hicimos 15 minutos chamica.. sí o sí Bauti (Próximo hijo que tendrán) tiene que salir zurdo".



Tras ese cruces de mensajes, la esposa de Maidana le lanzó un reto. "Te voy a hacer entrenar con una sandía pegada a la cintura así ves".



Al parecer a Maidana no le gustó mucho la idea o le tuvo "miedo" al reto y se limitó a responder. "mm pasó por ahora paso".



Maidana es uno de los cuatro jugadores del Olimpia que no pueden participar mañana ante el Vida, pero este seguro estará estudiando el partido como suele hacerle en cada juego.