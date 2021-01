Diego Vázquez tras eliminar a Marathón y clasificar a la final: "Pasamos la llave con solvencia"

Diego Vázquez y el Motagua lograron sellar el pase a una nueva final del fútbol hondureño y esta vez venciendo en las semifinales al Marathón.

Las águilas estuvieron finos en los dos partidos, luego que en la ida habían ganado 2-0 y ahora lo volvieron a repetir por 1-2 en el Yankel Rosenthal, donde Vázquez sabía lo que le esperaba.



"Es una cancha en la que Marathón apuesta a ganar los pelotazos arriba y en eso estuvimos bastante bien, pasamos la llave con solvencia y ahora hay que esperar lo que viene", indicó.





Cuando se le consultó el técnico por el gol de Kevin López. "Fue un golazo, es un balón parado que las practicamos y que a veces salen, otras no. Son detalles y a veces le decimos que le pegue rápido. Él siempre tiene la virtud de siempre quedarse a entrenar y le sale bien"



El técnico argentino no quiso hablar sobre el duelo que podría tener en la final ante el Olimpia o Vida. "Siempre me gusta hablar de este partido, quiero ver el partido, descansar y esperar con quien nos tenemos que enfrentar".



Diego Vázquez confía que los suyos puedan tener un cierre de buena manera en la final. "Venimos de cuatro partidos, superar a Platense, ahora a Marathón y esperemos la llave para tratar de hacer cerrar y tener una buena final. Tenemos mucho para hablar de todo lo que sucedió".



Pero también aprovechó para mandar un mensaje de cara al duelo de gran final. "Si nosotros realizamos el fútbol que venimos haciendo a lo largo del campeonato, salvo uno o dos partidos que no estuvimos finos, tenemos muchas posibilidades de pasar a partir de jugar bien, independientemente del rival que esté enfrente".