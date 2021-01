Pedro Troglio: "Todavía estamos vivos, tenemos estas dos finales y ojalá podamos ganarlas"

Pedro Troglio, técnico del Olimpia, habló de la clasificación a la final de liguilla tras eliminar al Vida. Se refirió al rival; Motagua, y a las lesiones que de Carlos Pineda, Jorge Álvarez y Diego Reyes.

Ver Tabla de Goleadores del Apertura 2020 de Liga SalvaVida

"Supimos gestionar el partido y pudimos haber hecho mas goles, pero estuvimos erráticos en los últimos metros, pero en líneas generales hemos superado un equipo muy difícil, hemos pasado a la final y estmamos felices. Solo para lamentar algunas importantes, sumada a la de Bengtson, Alvarado, Casildo y ahora se suma Diego Reyes y Álvarez que seguramente no lo voy a tener el miércoles, Pineda a ver si llega. Es normal que te puede cuando jugás cada tres días, tratando de pensar en lo que viene, jugar bien y forzar una finalísima", inició contando Troglio.

Las aspiraciones de título en las filas blancas se mantiene intactas. Enfrenta a un equipo que conoce bien, al que eliminó en Liga Concacaf.

"Cada partido lo veo distinto, el problema lo hacen todos ustedes (periodistas). Nosotros llevamos 18 partidos en el ambiente local y solo perdimos uno, nunca vi un desastre a este equipo. Lo que pasa es que nos tocó quedar eliminados de la Concachampions, vinimos a jugar una finalísima a los tres días con calor y perdimos. Luego de local y ganamos a Marathón, pero no nos ajustó. Después fuimos tres días después a La Ceiba y no lo hicimos bien, pero en 18 partidos es normal jugar bien, regular, mal, excelente, hoy se ganó y se terminó acá".

Y agregó: "Ahora pensar en lo que viene, son dos finales, voy a ver los jugadores que tengo, nosotros nunca estuvimos fuera del objetivo, seguimos con el sueño de ser campeones. Solo perdimos ir a la finalísima, pero eso no nos dejaba fuera de todo. Todavía estamos vivos, tenemos esta final y ojalá podamos ganarlas. Tenemos también las otras de Concacaf".

Troglio explicó que jugar cada tres días le ha pasado factura, pero la plantilla entiende dónde están.

"Entiendo que es normal que el equipo tenga bajones por el desgaste que hemos tenido, no es normal jugar cada tres días 17 finales. Los jugadores se lo están aguantando bien. Ojalá ganemos todas esas finales y seríamos mejor que Real Madrid y que todos. Veo perder al Madrid, veo perder al Barcelona y no genera esa locura que veo acá cuando pierde Olimpia, no la veo, pero es entendible, somos un equipo grande y lo sabemos. Lo que debo hacer es no escuchar a nadie y pensar en lo que hago. No soy fenómeno cuando gano, no soy un fenómeno cuando gano ni somos tan malos cuando perdemos".

Las lesiones de los jugadores:

"Diego sufrió una doble fractura de tabique y estará fuera por un tiempo largo. Lo de Pineda es menor y estará en observación mañana, no sé si llegará. Jorge creo que no es grave, pero le llevará unos días recuperarse. Sumado a lo de Maidana, que fubolísticamente no lo veo en punto para jugar finales. Veo que se preguntan por qué no jugó Chirinos y es porque tiene una pubalgia. Estoy tranquilo, no hay excusas, estamos en condiciones de jugar una final y ganarla".

El momento de Eddie Hernández:



"Es un jugador que nos ha dado mucho, lamentablemente no podía jugar al inicio por el transfer, pero cuando inició se ha ido ganando un lugar. Estamos en una etapa dando aire a unos jugadores, cuando salió Jorge lo hicimos bajar unos metros para que diera una mano en el centro y tuviera menos desgaste".

Su queja:

"Quiero aclararlo bien. Esto se hubiese solucionado de una manera fácil, jugar una semana antes y otra después de ir a la burbuja, nos hubiera servido para tomar aire, pero no paramos y desde el 2 de noviembre estamos jugando y no partidos normales, clásico, clásico, burbuja, finales. Hoy con desgarros y teníamos cuatro chicos Sub-20 en la banca. Es difícil, la final se juega con el corazón y eso suplanta muchos incovenientes, es una ayuda extra, pero a veces en otros juegos cuesta más, en ese sentido estamos bien. Hoy lo normal hubiese sido que Marathón cayera y nosotros perdiéramos. Porque los dos equipos que jugaban semifinales descansaron y esperaron 10 días, explíquenme; ¿por qué se jugaron los dos cuartos de final mientras nosotros estábamos en la burbuja?. La única ventaja la tendrá Marathón que ganó la fnalísima y tendrá que esperar, pero lo demás era jugar todo juntos y llegar en las mismas condiciones, lo más normal era que podíamos quedarnos fuera, gracias a Dios no pasó. Pero la realidad indica que son muchos partido, pero el corazón y las ganas son cosas que nos van a ayudar".

No hay tiempo para trabajar lo táctico:

"Es un partido donde nos conocemos bien, los defectos y virtudes que tenemos. Debemos trabajar un poco más porque cuando aparece cansancio lo que se pierde es la precisión. Pero no hay tiempo para trabajar. Hace un mes y medio que no hago nada, mañana regeneración y al otro día a concentrar, no hay semanas largas para trabajar la idea o mejorar lo que se falla. Todo dependerá de la capacidad de los jugadores, van a ser 40 o 45 días que no podemos hacer un 11 contra 11 en un parado táctico".

¿Se debería jugar domingo a domingo esta fase final?:

"Para mí sería lo ideal que se jugaran esta final domingo a domingo y la dos finalísimas domingo a domingo. Hoy miraba que criticaban a Marathón, dejó todo contra nosotros y al siguiente día enfrentó a un equipo con 10 días de descansado. Es normal que haya una ventaja. Es una cosa de organización. Se debería jugar esta fase como está y la finalísima cada siete días para que haya color".