Cristiano Ronaldo bate récord en Instagram y se convierte en la primera persona en llegar a 250 millones de seguidores

Cristiano Ronaldo inició de buena forma el 2021, el portugués marcó un doblete ante el Udinese y superó a Pelé en la tabla de máximos goleadores de la historia con 758 tantos.

Te puede interesar: ¿Qué hacen? La prestigiosa amistad de Cristiano Ronaldo con el príncipe Fazza, dueño de Dubái



Pero no todo se quedó en eso, CR7 también superó la barrera de los 250 millones de seguidores en Instagram y se convierte en la primera persona en hacerlo.



Los primeros tres lugares los completan el portugués, Ariana Grande, con 213 y la superestrella de Hollywood Dwayne "La Roca" Johnson, con 209 millones de seguidores.





El futbolista que le sigue a Cristiano Ronaldo es Lionel Messi, el argentino tiene un total de 174 millones de personas que le siguen en Instagram.

Así lo festejó CR7 en sus redes:

"250 millones, que increíble número ¡Gracias a todos, son parte de este viaje!", fue lo que escribió Cristiano al alcanzar su nueva cifra de seguidores.





En 2020, Ronaldo fue una persona muy activa en redes sociales y su cuenta de Instagram ya está cerca de tener 3000 publicaciones.

LEER MÁS: Nada que envidiar a Georgina Rodríguez: Las 15 fotos más sexys de Antonela Roccuzzo en Instagram



Entre las imágenes que más tuvo 'like' el año pasado fue la que utilizó para despedirse de Diego Maradona tras su muerte el pasado 25 de noviembre.



"Hoy me despido de un amigo y el mundo se despide de un genio eterno. Uno de los mejores de todos los tiempos. Un mago incomparable. Se va demasiado pronto, pero deja un legado sin límites y un vacío que nunca se llenará. Descansa en paz, as. Nunca serás olvidado", fue lo que escribió aquel día.





Esa publicación recibió más de 19.7 millones de 'likes' por parte de los seguidores de Cristiano Ronaldo y fue la más popular en 2020.