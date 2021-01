Diego Reyes pasó la noche hospitalizado y hoy será operado de la nariz; Álvarez y Pineda a exámenes

El delantero del Olimpia, Diego Reyes, tuvo que salir en camilla al minuto 5 del juego ante Vida por una fractura en la nariz y este lunes será operado.

Reyes fue sustituido por el colombiano Yustin Arboleda, quien abrió la cuenta ante los cocoteros al minuto 28.

Diego pasó la noche hospitalizado y hoy se someterá a una cirugía tras la fractura del tabique nasal.

El jugador Estará dos semanas en reposo y luego podrá regresar a los entrenos utilizando una máscara protectora, informó Elmer López, médico del club.

Carlos Pineda y Jorge Álvarez a exámenes médicos

Los volantes Carlos Pineda y Jorge Álvarez también se retiraron del campo lesionados y este día se practicarán resonancias magnéticas para saber el alcance de la lesión.

"Me voy a tener que hacer exámenes para descartar rotura, pero ya me siento mejor. Ya puedo apoyar el pie y eso me hace sentir tranquilo", dijo Pineda tras el encuentro.

Álvarez sufrió un problema de ligamentos y al finalizar el encuentro Troglio dijo que es seguro que no estará en la ida de final de Liguilla ante Motagua.