Elmer Güity anuncia que ya no tiene vínculo con Olimpia y ahora es agente libre

Elmer Güity confirmó este día que ya no tiene ningún vínculo con Olimpia y se convierte en agente libre tras permanecer seis meses prestado en los Lobos de la Upn, equipo donde no tuvo regularidad.

Mediante su cuenta de Instagram es que el zurdo dijo adiós a Olimpia pues su contrato finalizó y no piensa seguir con los blancos, institución en la cual se formó.

VER: EL GOLAZO DE CHILENA QUE ANOTÓ CHOCO LOZANO AL VALENCIA

A inicios de 2020 es que Güity perdió protagonismo en el Olimpia de Pedro Troglio y el mismo DT blanco detalló que no entraba en sus planes. “Güity no pertenece al grupo, está con las reservas desde hace un mes atrás, ya fue dejado de lado”, manifestó el argentino en marzo de 2020.

Desde que inició el 2020 Güity fue mandado a las reservas y se adujo que por indisciplina. Algo que el jugador negó al detallar justamente en marzo del año pasado que “Pedro Troglio a mí no me dijo nada, fue la directiva que me comunicó la noticia, sino me quieren debo buscar otra opción”.

“A lo mejor por el tipo de juego del entrenador no encajé en su sistema, él quiere jugadores que sean muy intensos para recuperar la pelota y a lo mejor no lo soy, leí mucho que hablaban de indisciplina y eso es falso, he estado con técnicos como Juan Carlos Espinoza, Vargas, y jamás fui indisciplinado”, agregó.

LA DESPEDIDA

Elmer Güity aprovechó su cuenta de Instagram para despedirse y se está a la espera de definir su futuro, en su momento se le vinculó con Real España y esa es una oportunidad muy latente.

“Gracias Dios por darme la bendición de haber pertenecido a una gran institución como lo es Olimpia, hoy me despido del club que creyó en mí, del club que quiero mucho. Éxitos para este torneo, espero se logre el objetivo, gracias a directiva, entrenadores, compañeros, afición, UltraFiel...”, escribió.

El zurdo tiene actualmente 24 años y debutó con Olimpia en la temporada 2014-2015, aparte del León, en Honduras ha vestido las camisetas de Juticalpa y Upnfm.