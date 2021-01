Diego Vázquez le manda un mensaje a Óscar Moncada y opinó sobre Jerry Bengtson

Motagua y Olimpia se medirán en la final de liguilla este miércoles a las 7:00 pm en el estadio Nacional. Administrativamente los azules serán locales y Diego Martín Vázquez ha brindado declaraciones hoy ante los medios.

El DT azul se refirió al indulto que recibió Jerry Bengtson, esto horas antes que la Comisión lo hiciera oficial y así sea habilitado para el miércoles, además opinó sobre la designación de Óscar Moncada quien les pitó en la derrota ante la Upn donde el silbante cobró un penal inexistente a favor de Lobos. Réferi que también estuvo en el Olimpia-Marathón de hace unas semanas y que omitió en el acta el zafarrancho que hubo al final del cotejo.

Otro punto que tocó Diego Vázquez es que ellos han tenido muchas bajas a lo largo del semestre, pero no se han victimizado, recordar que Olimpia presentará al menos siete bajas ante los azules.

ACTUALIDAD DEL PLANTEL: “Tenemos algunos jugadores que han sufrido la continuidad de partidos, están trabajando con alguna normalidad, veremos cómo llegan y decidir con los que están mejor para este partido. A lo largo del torneo hemos sufrido muchas bajas, los dos equipos tienen planteles bastante amplios y se había previsto esta situación, no descuidamos detalles del rival que tiene su poderío, tenemos a la mayoría de los jugadores, eso no cambia mucho”.

OLIMPIA LES HA GANADO LA SERIE ESTE TORNEO: “Cada partido es diferente, nosotros también hemos ganado partidos importantes y Motagua es muy fuerte, Motagua piza fuerte en las finales, son 180 minutos muy importantes y venimos bien. El fúbol es un estado de ánimo, quizás de los últimos partidos en ese internacional sí nos superaron y lo dije en su momento. En las finales nosotros pizamos fuertes y venimos de ganar una llave con mucha solvencia, esperemos alargar ese buen momento, hemos hecho un buen torneo y esperemos en esta fase poder ratificarlo”.

ESPERA QUE NO HABILITEN A JERRY BENGTSON: “No me sorprendería nada, si habilitaron a Jonathan Paz en una final y apareció en el juego de vuelta tras una roja, en cuanto a ese tema de las habilitaciones a nosotros nos pusieron castigos y lo cumplimos, espero que no lo habiliten y se cumpla”.

ÓSCAR MONCADA, EL ÁRBITRO ESTE MIÉRCOLES: “Quiero pensar que Óscar se equivocó en ese juego ante Upn donde pitó un penal increíble, le mandamos amor y esperamos que haga un buen partido, que no tenga errores como lo tuvo en ese partido y en otros también, siempre en contra de Motagua”.

MOTAGUA NO SE VICTIMIZA POR BAJAS: “Nosotros también hemos tenido bajas, los que son víctimas no son ganadores y nosotros somos ganadores, venimos de hacer una buena eliminatoria. Espero que ahora pongan los datos de los finales que siempre discutimos por eso, que sean ecuánimes, son clásicos y es difícil establecer porque no hay favoritos. Tenemos bajas, en el último partido no teníamos centrales en el banco, pero como digo no nos victimizamos, somos ganadores y tenemos que suplir a los jugadores que no están.

EL PRIMER JUEGO NO DETERMINARÁ QUIÉN PASA: “Es una serie de 180 minutos, lo importante es pegar en algún momento, Motagua ha estado en muchas finales y esta es una más, lo valoramos muchísimo, hoy hablé con alguien y para establecer una analogía uno en Argentina toma el agua del grifo, acá debes comprar el agua y es muy preciado. Siento que el entorno no valora que Motagua esté en constantes finales, valoramos mucho estar en una nueva final, van a ver el Motagua que han visto a lo largo de este tiempo”.

ERROR DE JACK RODRÍGUEZ ANTE MARATHÓN: “No sirve de nada reconocer porque te priva de goles, Jack es recurrente. De qué sirve que lo reconozca la Comisión si lo van a seguir poniendo, va pasando el tiempo y sigue lo mismo, esperemos que Moncada tenga un buen partido y no cometa errores para favorecer o ayudar a alguien”.

ARBITRAJE: “No quiero hablar, me parece increíble, no sé y bueno se lo tienen que preguntar a los que designan. Acá (Óscar Moncada) nos cometió un penal de locos y por ese penal no quedamos primeros, le mandamos amor y que dirija bien, es buen árbitro y esperamos que no se equivoque en contra de Motagua. 'Rasquiña', nos expulsó a Figueroa en una final allá en San Pedro Sula, espero que haga un buen partido y listo”.