Óscar Moncada pitará la ida de final de liguilla Motagua vs. Olimpia este miércoles en el Nacional

El árbitro central Óscar Moncada fue nombrado por la Comisión Nacional de Arbitraje para pitar la ida de final de liguilla este miércoles (7:00pm) entre Motagua y Olimpia en el estadio Nacional.

Fichajes: Alajuelense da noticias sobre Alex López y se define si 'Gullit' Peña jugará en Nicaragua

La designación de Moncada generó controversia en las redes por lo ocurrido en la vuelta de final de grupo entres Olimpia vs. Marathón donde en su informe omitió detalles de la bronca que protagonizaron jugadores.

Moncada será acompañado este miércoles por los líneas Jesús Tábora (Copán) y Luis Paz (Santa Bárbara). Said Martínez (Tocoa) será el cuarto árbitro.

Óscar Moncada ha tenido bastante participación en el actual torneo y ya sabe lo que es pitar partidos de finales.

Será la novena final en la que importe justicia; la primera fue Marathon-Real España en el Apertura-2009. La última Marathon-Motagua en el Clausura-2018.

"No quiero hablar, espero que pite bien, nos cobró un penal de locos y por eso no quedamos primero, ahora con el mismo árbitro, me parece un chiste, es buen árbitro y esperamos que no se equivoque, es recurrente, lo de Rasquiña, expulsó a Figueroa en una final, tengo seis o siete errores en la cabeza", dijo Diego Vázquez sobre su designación.

El ganado la llave Olimpia vs. Motagua en esta final de liguilla se clasificará a la finalísima donde enfrentará al Marathón por el título del Apertura 2020.