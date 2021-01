"La Flecha" Bernárdez a Motagua: “Tenemos que taparles el juego por las bandas que es su fuerte”

El partido Motagua vs Olimpia de este miércoles está calientito. Hay polémica desde afuera de la cancha por el nombramiento del arbitraje, la suspensión del castigo de Jerry Bengtson y una revancha para los azules tras el batacazo de león en Concacaf.

“Hemos visto que Motagua ha venido jugando bien, tenemos que taparle el juego por las bandas que es el fuerte de ellos y partiendo de ese orden podemos sacar la victoria”, inició contando, Marvin “La Flecha” Bernárdez, jugador del Olimpia quien será titular este miércoles.

El delantero todavía no ha tenido la oportunidad de marcar en los clásicos, pero sabe que este miércoles será vital jugar bien. “Cada partido es muy diferente, el juego que les ganamos por Liga Concacaf quedó atrás, este será distinto, vimos como jugó Motagua ante Marathón y por allí vimos cómo podemos hacerle daño a ellos”.

“Son jugadores importantes los que tenemos de baja, pero hay otros claves, no creo que lleguemos en desventaja, fuimos el equipo que más puntos hizo en el torneo y no se miró que nos hicieran falta jugadores porque el equipo se miró bien con las rotaciones. Vamos a buscar hacer lo mejor”, comentó Bernárdez.

Sobre el duelo que sostendrá ante Emilio Izaguirre u Omar Elvir: “Los dos son grandísimos jugadores. A Emilio Izaguirre solo lo he enfrentado una vez y fue en Concacaf, a Elvir ya muchas veces; pero se mira la diferencia de la experiencia de Emilio al marcar, pero al que toque marcar, hay que hacer las cosas de la mejor forma”, comentó Bernárdez.

El artillero quiere levantar su primer título, pues en el Vida nunca tuvo esa posibilidad y ahora no quiere dejar escapar esta oportunidad. “En estos partidos no hay favoritos, es clásico y puede pasar cualquier cosa. Nosotros queremos sacar la ventaja, es cierto que tenemos muchas bajas, pero tenemos jugadores listos para esa batalla”, sentenció.

Bernárdez habló sobre la seguidilla de partidos que han tenido y cómo les ha afectado en el rendimiento. “Somos humanos, no somos robots y se siente el cansancio. Días atrás me sentía cansado, lo hablé con el profesor, pero para este partido me siento al 120%”.