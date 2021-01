Chaco Maidana regresa a una convocatoria del Olimpia tres meses después

Olimpia contará este día con la presencia del argentino Cristian Maidana (dos juegos en el torneo), quien regresa a las convocatorias de Pedro Troglio tres meses después.

El volante argentino, que no juega desde el 8 de octubre de 2020 en el empate 0-0 entre los leones y el Real de Minas, ha sido convocado para este encuentro de ida de la final ante Motagua.

Maidana, ex Spartak de Moscú de Rusia, estaba ausente con los leones luego de sufrir una distensión a nivel del ligamento colateral y por ende un esguince de rodilla grado uno, situación que lo alejó de los terrenos de juego.

Una vez recuperado, y Pedro Troglio con un equipo bastante conformado, no echaba mano de él, a pesar que estaba recuperado hace unas semanas. De hecho, el 'Chaco' Maidana ya se comenzaba a incomodar con la situación.

El futbolista había dicho que estaba listo para viajar a la burbuja de Orlando para la Champions de Concacaf, pero Troglio decidió no llevarlo. “Yo me siento mucho mejor, el entrenador decidió no llevarme, pero estoy listo y a disposición del cuerpo técnico, yo quería ir, sin embargo, respeto las decisiones. He hecho muchas cosas para poder estar, espero que se pongan a pensar todas las cosas que hice para poder jugar”, decía.

“Molesta más no jugar por ser extranjero porque sé lo que piensa la gente, en el club son muy estrictos en esto, es muy feo estar mirando desde afuera, ya van empezar a hablar, si no me van a tener en cuenta me iré a Argentina tranquilo, pero todavía no me comunicaron nada y voy a seguir peleando por jugar, no me quiero ir porque me siento bien acá”, dijo el 23 de diciembre Cristian Maidana que hoy regresa con muchos ánimos y espera ser de la partida ante Motagua.

Olimpia contabiliza muchas bajas para este partido ante las águilas, comenzando por los últimos tres, que salieron lastimados en el partido ante el CDS Vida; Diego Reyes, Carlos Pineda y Jorge Álvarez, además de Michaell Chirinos, Ever Alvarado y el paraguayo José Cañete, que ya se marchó de Honduras.