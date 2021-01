'Muma' Fernández en la órbita de un equipo 'grande' de Honduras: "Estoy esperando la respuesta"

Mucho se ha hablado de un potente y veloz volante hondureño que ha destacado en el fútbol uruguayo, desde su ascenso a la primera división, hasta disputar torneos de Copa Sudamericana (Conmebol).

Se trata de Carlos 'Muma' Fernández, quien después de tres años ha decidido dejar cambiar de aires para buscar un nuevo club que alcance sus pretensiones económicas.

En su último pasaje militó en Cerro Largo (dos años) y uno más en Fénix siendo titular, una pieza clave y aunque su ciclo no ha finalizado, busca otros objetivos ajenos a lo que muestra en la cancha.

"El fútbol uruguayo es vitrina, pero económicamente no se gana bien. Ya casi cumplo 29 años y la verdad que aspiro a otras pretensiones económicas en el fútbol, por eso decidí no continuar, porque no llegamos a un acuerdo. Decidí hacerme a un lado", dijo Carlos Fernández a DIEZ en sus primeras palabras durante la llamada.

La realidad es que 'Muma' sueña vestir la camiseta de la Selección de Honduras, por ello, más allá de fichar por un equipo que le aumente su salario, deberá estar en el radar de Fabián Coito pensando en Catar 2022.

Ante ello confesó que ha tenido acercamientos con uno de los tres equipos grandes de Honduras que están en la fase final del Apertura 2020.

"He tenido ofertas de Centroamérica y del exterior. Todavía estoy pensando, estoy esperando la respuesta de un equipo de Honduras, pero el club está en competencia, por eso no hemos concretado nada, pero ya hemos hablado con la dirigencia. Están muy interesados, por eso estoy aguantando", reveló.

Ver: La historia de Carlos Fernández, el niño que vendía pan de coco y que destacó en Uruguay

"¿Motagua, Olimpia o Marathón?"-le consulté con mucho afán-, sin embargo, sostuvo en que "te la voy a dejar picando, no puedo revelarlo por respeto. Están dentro de esos equipos".

Entre otras ofertas añadió que ha recibido llamada de equipos de Costa Rica y Guatemala, pero que no le precisa tomar una decisión urgente.

CRECIMIENTO COMO PROFESIONAL EN URUGUAY

Sobre su desarrollo y crecimiento en Sudamérica manifestó que "este 2020 me llevé de todo un poco con toda y la pandemia. Futbolísticamente fue un año bueno para mí en Uruguay. Me pude afirmar en el equipo siendo una de las piezas claves".

Y añadió: "Esos torneos son lindos, a pesar que se jugó sin público, jugar la Copa Sudamericana fue lo mejor que me pasó, estoy agradecido con Dios y con el equipo por la oportunidad que me dio.

Te puede interesar: Carlos Fernández decide dejar el Fénix de la primera división de Uruguay

Pero "pueden haber unos 600 jugadores y casi 400 han jugado en Europa. Enfrenté jugadores que nunca pensé enfrentar. Hice cosas importantes, crecí mucho como jugador. En lo económico no me fue bien, pero la diferencia la haré ahora".

Otras frases:

Objetivo: "Quiero un equipo que se ajuste a mis pretensiones económicas y que esté en el radar de la selección de Honduras"

"Mi prioridad es el extranjero, pero todo dependerá de la oferta que me den".

"Si me sale algo bueno en el extranjero lo voy agarrar finalmente".

Lejos de casa: No todo es color de rosas, se viven momentos críticos y no tienes el apoyo de ningún familiar.