Escándalo arbitral sacude el fútbol hondureño: denuncian sobornos y coimas para arreglar partidos

Tremendo escándalo de corrupción se ha destapado en el fútbol de Honduras luego que los árbitros de la zona norte hicieran graves denuncias de sobornos para ayudar a equipos a ganar campeonatos.

El juez de línea, Omar Leiva, fue quien reveló en el programa Panorama Deportivo de Radio Internacional, con pruebas en la mano de los intentos de soborno que fue objeto y señaló directamente al Presidente de los árbitros, Óscar Velásquez quien fue su compañero en la tripleta que oficiaron el partido de la maleta de dólares.

“Yo estoy apesarado porque se están quedando callados árbitros valientes. Esta decisión no ha sido fácil lo que estoy haciendo. Les pido a los compañeros que respalden algo. Yo me estoy poniendo en riesgo, por no aceptar 10 mil dólares en un partido de fútbol, 5 mil para el presidente de la Comisión de arbitraje y 5 mil para Omar Leiva y las pruebas aquí están”, dijo de forma contundente.

¿Diga nombres? Le insistieron a Leiva y lo reveló: “Óscar Velásquez (actual Presidente de la Comisión de arbitraje era el de los otros cinco mil). Me fueron a dejar 10 mil dólares a mi casa. Yo les dije que no podía recibirlo y tuve la valentía de rechazarlo”, denunció.

El árbitro asistente, Omar Leiva, disparó contra su antiguo compañero de profesión, Óscar Velásquez y lo acusó de actos no profesionales.

“Esto es algo delicado, pero cuando uno no tiene cola que le pisen y tiene las pruebas. ¿Por qué temer? Tengo las pruebas de que mis hijos vieron ese dinero y miraron como devolví ese dinero. Ese es el legado que le dejo al arbitraje. Ese el problema de este país, que tenemos miedo. El fútbol está como la política, los árbitros no quieren a los que están en la Comisión de Arbitraje, no nos permiten quemar llantas”, afirmó Leiva.

EL PARTIDO DE LA FINAL

La denuncia de Leiva es que personeros de uno de los equipos que estaba disputando la final del Clausura 2013 en Tocoa, Colón que jugaron Real Sociedad vs Real España, les ofreció esos 10 mil dólares que han sido el detonante de este escándalo.

Desde hace algunos años, árbitros como Gaspar Molina ahora retirado y Mario Moncada, también ya fuera de las canchas, han revelado algunas anomalías en los silbantes y algunos amaños de juegos, pero nunca presentaron las pruebas como sí las hizo hoy Omar Leiva.

Luego le siguieron preguntando. ¿Para qué partido era? “Yo estoy concentrado en un partido muy importante. Me llaman de un teléfono de un amigo mío, excompañero del colegio, lo contesto porque es mi amigo y respondo porque lo tengo registrado. Me pasa a X persona y me dice, Omar Leiva, fíjate que necesito que por lo menos empatemos el partido”, destapa el abanderado hondureño.

El árbitro Omar Leiva cuando estaba en el juego de la maleta de dólares entre Real Sociedad y Real España del 2013 que ganó la máquina.

Sigue: “Es una gran final entre Real España y Real Sociedad allá en Tocoa. Ya escucharon, esta decisión la tomé yo con mi familia. Sé el riego que estoy corriendo y mi familia, no tengan miedo. Hay compañeros que me han llamado, preparadores físicos, excompañeros de Comisión de Arbitraje, árbitros activos. No tengan miedo. Es difícil que llevés prueba y te cierren las puertas”, denunció.

Esa gran final fue en mayo del 2013 que Real España se coronó campeón en penales. Leiva sigue aclarando el intento de soborno. “Yo estoy concentrado con mis compañeros, me llamaron a mi teléfono y les dije; señores, me disculpan, no puedo aceptar estas cosas, solo voy a hacer mi trabajo, soy profesional, no los voy a aceptar pero tampoco les voy a afectar. Me dijeron: Ok, no querés a tu familia y me cortaron la llamada. Esto es grave”, denunció el juez de línea.

LA INSISTENCIA DE VELÁSQUEZ EN VARIAS LLAMADAS

Leiva denunció y dejó evidencia que si a él o su familia le sucede algo, ya están las pruebas de la denuncia en varias manos y señaló a los responsables. Afirma que Velásquez lo estuvo llamando los días después del partido para informarle de un encargo que le habían dejado en la casa del ahora miembro de la Comisión de Arbitraje de la Federación de fútbol de Honduras.

“Luego llamé a mi esposa y a mis hijos, les dije que se fueran de la casa. Tal vez así la Comisión de Disciplina hace algo. Yo estoy en un partido importante y tener a mi familia así… esto no es fácil. Dejaron el dinero tirado en mi casa”, dice llorando el árbitro hondureño. Toma fuerza y continúa: “El lunes que vengo después de la final, voy a recoger a mi familia en un lugar seguro. Esto es lo que no conoce la gente que no sabe del arbitraje, lo que nos hacen a los árbitros de la filial de San Pedro Sula”, comentó.

El árbitro Omar Leiva anunció que lo marginaron por denunciar los actos de corrupción que hay dentro del arbitraje.

“Yo agarré ese dinero el lunes que regresé, el que dejaron tirado y fui a buscar a mi amigo que utilizaron y hablé con su papá y le conté: Me expuso y vengo a devolverle este dinero. Eran 10 mil dólares, cinco mil para el ingeniero (Óscar) Velásquez y cinco mil para mí. Gracias a Dios tuve la valentía de llamarlos y decirles que lo fueran a traer después de la final”.

Leiva no quiso involucrar a sus dos compañeros restantes de la cuarteta que pitaron ese partido que la comandaba Melvin Matamoros de principal y Erick Andino de cuarto.

“Eso es lo que tengo entendido. El árbitro de ese juego era Melvin Matamoros, el cuarto era Erick Andino. Pero yo doy fe de lo que me sucedió a mí, de ellos no puedo especular. Entonces fui a dejarlo”.

“En este país lastimosamente gracias a Omar Leiva ese dinero fue devuelto. ¿Cuál es la represalia que hay para mí? Esta es una bomba de tiempo que lo saben los directivos y los periodistas. Las pruebas están en la Comisión de Disciplina del arbitraje”, denunció Leiva quien dijo que las pruebas las tienen las autoridades y todavía no hay pruebas.

Hay un testigo de una persona que fue utilizada y confirmó que esas personas que antes le ofrecieron dinero, quisieron reparar el daño que le habían causado, regalándole 50 mil lempiras por su honradez. “Les dije, no señores, gracias y no lo tomé. El problema es después lunes, martes y miércoles que el compañero asistente (Óscar Velásquez) me llama y me dice: Omar, te dejaron un encargo en mi casa. Me llamó lunes, martes, miércoles y le dije; hermano, si usted tiene negocios sucios llámelos y que se lo entreguen a usted porque yo los 10 mil dólares los devolví”, denunció.

Diez buscó las reacciones de los involucrados, Beningo Pineda y Óscar Velásquez, pero no han respondido a las llamadas. Además, ayer se filtró una carta de Omar Leiva quien había pedido un partido de despedida de gran final, mismo que no fue respondido por la Comisión de Arbitraje. Leiva anunció que no volverá a pitar nunca más en Liga Nacional.