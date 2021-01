Olimpia vapulea al Motagua y pone un pie en la finalísima del Apertura 2020

Olimpia pone un pie en la finalísima del Apertura 2020 luego de derrotar al Motagua con mucha autoridad y categoría. El equipo de Pedro Troglio embistió con un 3-1 a un equipo azul que entró nervioso al cotejo y sin ideas de juego.

Motagua entró timorato y perdido y desde el minuto 2' comenzó perdiendo el partido luego de un gol de camerino anotado por Jerry Bengtson, el jugador de la polémica que fue habilitado luego de cumplir dos juegos de sanción por un botellazo contra Mathías Techera en un Olimpia-Marathón.

Los hecho en el Yankel Rosenthal, mejor dicho, lo hecho en la serie ante Marathón, fue casi un espejismo por el equipo de Diego Vázquez, pues hoy no pudo ponerlo en práctica. Olimpia fue superior y más eficiente.

INCIDENCIAS DEL PARTIDO:

El cuadro albo no dejó ni acomodarse al Motagua en el campo cuando ya estaban celebrando el primer gol. Edwin Rodríguez recibió un balón y sin perder tiempo, mandó un hermoso centro al área motagüense donde Jerry Bengtson apareció ante el asombro de todos y marcó el primero de cabeza.





Motagua era un mar de nervios en la última línea, Wesly Decas temblaba cuando miraba llegar el pelotón merengue, Marcelo Santos se descontrolaba y el jovencito Jonathan Núñez se desvanecía en temor, de hecho, por su sector eran loa ataques del Olimpia.



La manada del león sabía que tenía que aprovechar el momento de timidez de los azules y así fue. Cuando el reloj cronometraba el minuto 18' cayó el segundo del Olimpia. Otro centro a la zona rival hizo agua en la defensa del Motagua y con un toque de mano de Edwin Rodríguez que no miró ninguno de los árbitros fue aprovechado por Eddie Hernández que definió a placer el segundo.



Motagua ya sumaba 20 minutos en el campo y no encontraba la marcha del éxito, en su defecto, Olimpia seguía haciendo daño y el mismo Eddie Hernández pudo meter otra puñalada a su antiguo club, sin embargo, erró en su remate final, esto después de una hermosa habilitación de Jerry Bengtson.





Al 33' Diego Vázquez quiso enmendar el trayecto del partido sacando a Jonathan Núñez y metiendo a Sergio Peña pero los blancos estaban embalados y con ganas de herir más a los emplumados.

Y cuando parecía que todo se calmaba pues Peña le puso un alto a los avances olimpistas cayó el tercero en infortunio de la zaga motagüense. Y otra vez un centro a zona azul puso a temblar a todos y Marcelo Santos, en su afán de despejar el balón con la cabeza, lo incrustó en su marco poniendo el lapidario 3-0.



En la etapa complementaria Diego Vázquez realizó movimientos en el tablero. Mandó a Matías Galvaliz y Gonzalo Klusener a la cancha y quiso envalentonar a Motagua, y sí, lo consiguió. Al 47' Rubilio Castillo atacaba y Maylor Núñez jugó la pelota con la mano y se sancionó penal; la pena máxima fue canjeada por gol por Rubilio y se ponía bonito el juego.

Motagua mostró una mejoría y tomó la posesión del balón, y aunque quiso llegar más a menudo al marco de Edrick Menjívar, no logró anotar el segundo. La llegada de Klusener y el ingreso de Roberto Moreira le dio más poder al ciclón pero no podían herir a un buen parado táctico en defensa que implantó Pedro Troglio con Johnny Leverón y Jonathan Paz.

Motagua va contra la corriente el juego de vuelta del próximo domingo a las 4:00 de la tarde. Tendrá que ganar por un margen de tres goles si quiere clasificar directo a la finalísima ante el Marathón o, al menos ganar por una diferencia de dos tantos para forzar la tande de penales.

FICHA TÉCNICA DEL MOTAGUA 1-3 OLIMPIA (06 enero 2021)

Juego de ida de la final de liguilla Apertura 2020.



MOTAGUA

Alineación: Jonathan Rougier; Omar Elvir, Wesly Decas, Marcelo Santos, Cristopher Meléndez; Jonathan Núñez, Walter Martínez, Emilio Izaguirre, Kevin López; Marco Tulio Vega y Rubilio Castillo.



Suplentes: Marlon Licona; Félix Crisanto, Juan Gómez, Héctor Castellanos, Wilmer Crisanto, Bayron Méndez, Matías Galvaliz,Sergio Peña, Róbel Bernárdez, Fabricio Galindo, Roberto Moreira y Gonzalo Klusener.



Cambios:

33' Sergio Peña por Jonathan Núñez

46' Gonzalo Klusener por Marco Tulio Vega

46' Matias Galvaliz por Emilio Izaguirre

71' Wilmer Crisanto por Omar Elvir

71' Roberto Moreira por Rubilio Castillo



Goles: 47' Rubilio Castillo.



Tarjetas amarillas: Marco Tulio Vega, Marcelo Santos, Wesly Decas, Matías Galvaliz.



Tarjetas rojas: No hubo.



OLIMPIA

Alineación: Edrick Menjívar; Maylor Núñez; Jonathan Paz, Johhny Leverón, Javier Portillo; Deybi Flores, Germán Mejía, Edwin Rodríguez, José Mario Pinto; Jerry Bengtson y Eddie Hernández.



Suplentes: Harold Fonseca; André Orellana, Samuel Córdova, Ever Alvarado, Mayron Flores, Pedro González, Cristian Maidana, Alejandro Reyes, Matías Garrido, Marvin Bernárdez, Josman Figueroa y Yustin Arboleda.



Cambios:

69' Samuel Córdova por Javier Portillo

69' Josman Figueroa por José Mario Pinto

69' Yustin Arboleda por Eddie Hernández

83' Mayron Flores por Germán Mejía

90' Matías Garrido por Edwin Rodríguez



Goles: 2' Jerry Bengtson, 18' Eddie Hernández, 44 Marcelo Santos (Autogol).



Tarjetas amarillas: Jonathan Paz, Jerry Bengtson, Edwin Rodríguez, Mayron Flores.



Tarjetas rojas: No hubo.