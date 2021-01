Pedro Troglio: “Haber anotado dos goles más no es la diferencia entre Olimpia y Motagua”

Pedro Troglio no pierde el piso. El DT de Olimpia se toma las cosas con mesura a pesar del 3-1 que le endosaron a Motagua en la final de ida de liguilla en el Nacional.

En conferencia de prensa el mandamás del conjunto merengue envió un mensaje de calma y detalló que esta serie no está finiquitada pues a Motagua nunca se le debe dar por muerto y eso lo plasmó en la intervención con los periodistas.

Troglio de igual manera destaca lo hecho por sus jugadores a pesar de las bajas que sufrieron y con hombres importantes en el 11 inicial como Carlos Pineda.

ACCIONAR DEL JUEGO: “Uno lo analizaba y ganar de esta manera yo estaba feliz en la previa, uno pensaba que si aguantábamos un poco y no pasaba el penal habría sido distinto, No es normal ir ganando 3-0 al medio tiempo, el gol le dio vida a Motagua y la sensación es que con los centros te podían complicar, quedan 90 minutos. Determinante no es porque hay que jugar un partido más, en el fútbol nada es seguro hasta que no se juega, el gol les dio un poco más de ánimo y bueno es normal resentir el desgaste en lo físico por la actividad de las últimas semanas, lo hemos podido aguantar y me voy satisfecho, es líneas generales es un buen paso”.

CONSIGNA PARA LA VUELTA: “Tenemos que hacer lo mismo, pasa que el rival también juega, estamos los dos que hicimos más puntos en el campeonato, situaciones que van cambiando en el partido y en esta serie vamos ganando, no jugamos contra cualquier equipo, sabemos que es complicado”.

DESGASTE DE LOS JUGADORES: “Veremos cómo están los jugadores, hay plazo de recuperarlos y trataremos de poner a los que mejor puedan estar, eso lo iremos viendo. Yo destaco más que nada al plantel que tengo, reponerse a las adversidades ya que hacer lo que hacen estos muchachos es porque se cuidan. Cuando perdimos contra Marathón se les criticó demasiado, desde el 2 de diciembre estamos jugando y vean la clase de partidos, es un desgaste físico y mental. Rescato todo de los jugadores y para Motagua como para Marathón es complicado jugar cada tres días”.

BUEN NIVEL DE SUS DELANTEROS: “La efectividad es letal y más con los delanteros, uno trabaja para neutralizar a los jugadores de Motagua, hemos concretado las situaciones y bueno la efectividad ayuda mucho, con respeto y pies sobre la tierra, no hay nada para festejar ya que falta un partido más”.

DISCURSO A LOS JUGADORES: “En el fútbol se juega con el corazón y con el alma, mi discurso es el mismo de todos los técnicos del mundo. Hace una semana atrás nos estaban matando porque no le ganamos a Marathón, a veces no va bien y bueno hay que tener prudencia, no subirse a ningún caballo vencedor”.

NEUTRALIZARON AL RIVAL: “Me parece que el penal le dio vida a un equipo que tiene buenos jugadores, haber anotado dos goles más no es la diferencia entre Olimpia y Motagua. Salvo una llegada a Menjivar donde lo patean fue un partido más de sensaciones que de dominio”.

NIVEL DE EDRICK: “Edrick está en un momento increíble, él era uno de los más discutidos y hoy es uno de los mejores en el país, no puedo decir si es mejor que López o Rougier. No me importa si es Marathón o quien sea. En el fútbol ganás y perdés, primero hay que pasar y luego veremos, yo no tengo revanchas en el fútbol”.

CLAVE PARA HABER GANADO: “La única que vez que tuvo que salir Leverón al costado fue en el penal, la idea es que no atacaran por el costado y en varios momentos se hacía marca de dos hombres contra Kevin López, se aguantaron bien todos los centros y se logró una gran diferencia de cara a la vuelta”.