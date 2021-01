Los mayores escándalos arbitrales en Honduras denunciados hasta la fecha

En las últimas horas volvió la polémica a Honduras con relación al arbitraje en Liga Nacional a lo largo de los años. Las declaraciones que brindó Omar Leiva pusieron en la palestra pública la corrupción que ha habido dentro del balompié nacional acompañado del gremio arbitral.

Diez charló este día con Gaspar Molina, exárbitro de Liga Nacional, quien dio su punto de vista sobre lo dicho por Leiva, además de aportar una declaración en torno a los mayores escándalos en la Liga Nacional.

Molina, quien ahora vive en Estados Unidos, recordó la corrupción de Rafael Callejas y Alfredo Hawit, además de asegurar que el campeonato del centenario que obtuvo Olimpia en el año 2012 fue con ayuda.

“Todas las denuncias es contra equipos que están metiendo las manos en narcotráfico. Yo hice la denuncia cuando salí del país, la denuncia estaba bien fundamentada porque le entregamos a la Federación un CD donde habían grabaciones en contra de Amilcar Burgos, en contra de varios directivos, incluso en contra del hermano del actual presidente de la República que está preso aquí en Estados Unidos que también estaba metiendo las manos en el fútbol. La verdad es que Rafael Callejas y Alfredo Hawitt nos reunieron y nos dijeron que si esas denuncias llegaban a FIFA entonces corría riesgo la Selección de Honduras porque se iba a un juego eliminatorio contra Canadá, si esto llegaba a la FIFA entonces la selección quedaba eliminada por corrupción en el fútbol. Nos paró Callejas y Hawitt para que no metiéramos esa denuncia a nivel de FIFA”, inició contando.

¿Sobre qué era la denuncia? Se le preguntó a Gaspar Molina, a lo que él respondió: “Era una grabación donde el hermano del actual presidente de la República estaba metiendo las manos por un equipo de fútbol en el cual implicaba una votación de la Federación donde Victoria le dio el voto a Rafael Leonardo Callejas, que Yankel Rosenthal había ganado esas elecciones y a última hora se dio un voto ficticio, ese último voto de gracia lo dio Victoria. Esto es bien delicado porque la persona que llevaba la votación en ese momento la mataron en Choloma, el otro que nos apoyó con lo de la denuncia fue Mario Verdial de Real España, que en paz descanse, también lo mataron. Nosotros teníamos denuncias de personas que estaban metidas en el narcotráfico en Honduras dentro del fútbol y son cosas delicadas. Rafael Ferrari ha metido las manos en muchas cosas, yo creo que Omar Leiva tiene que ser más profundo. Si este equipo de Tocoa le mandó 10 mil dólares y Leiva tiene conocimiento que hubo 7 mil dólares más para otro árbitro y 5 mil para el cuarto árbitro entonces tiene que decir la verdad”.

Cuando se le preguntó a Gaspar Molina por los escándalos arbitrales que se han dado en Honduras, el exréferi acotó que el campeonato de Olimpia en el centenario está manchado, según él.

“Yo lo siento mucho por la afición de Olimpia, pero Olimpia para obtener el campeonato en sus 100 años se le regalaron como más de 10 partidos y lograron el título, mira cuando trajeron al equipo para celebrar los 100 años de Olimpia, el árbitro fue Benigno. Mire Osman Madri utilizaba mucho a Amilcar Burgos en la Federación, Amilcar agarró una plata a nombre de los árbitros que es lo que Omar Leiva está denunciando, era orden de la Federación que ganara Victoria en un partido por el descenso, en ese juego Victoria empató y luego jugó ante Olimpia y Olimpia se dejó ganar, después Osman Madrid me dijo 'de nada te sirvió haber hecho la denuncia porque nosotros le vamos a dar los puntos al Victoria', Victoria salvó la categoría en la Ceiba y Osman me dijo '¿tú no sabes que Victoria es sucursal de nosotros?', Ferrari le pagaba la planilla a Victoria. Fue el campeonato más señalado de Olimpia, el centenario”.

Gaspar Molina expresó que Callejas ganó de manera fraudulenta unas elecciones.

ESCÁNDALOS ARBITRALES EN HONDURAS:

-Omar Leiva y su denuncia donde aduce sobornos:

“Yo estoy apesarado porque se están quedando callados árbitros valientes. Esta decisión no ha sido fácil lo que estoy haciendo. Les pido a los compañeros que respalden algo. Yo me estoy poniendo en riesgo, por no aceptar 10 mil dólares en un partido de fútbol, 5 mil para el presidente de la Comisión de arbitraje y 5 mil para Omar Leiva y las pruebas aquí están. Óscar Velásquez (actual Presidente de la Comisión de arbitraje era el de los otros cinco mil). Me fueron a dejar 10 mil dólares a mi casa. Yo les dije que no podía recibirlo y tuve la valentía de rechazarlo. Es una gran final entre Real España y Real Sociedad allá en Tocoa, yo estoy concentrado con mis compañeros, me llamaron a mi teléfono y les dije; señores, me disculpan, no puedo aceptar estas cosas, solo voy a hacer mi trabajo, soy profesional, no los voy a aceptar pero tampoco les voy a afectar. Me dijeron: Ok, no querés a tu familia y me cortaron la llamada”.

-La mano de Milton Palacios, dicho por el mismo Milton Palacios en 2013:

“Sí fue mano, pero yo no tengo la culpa ni Olimpia porque todo quedó a criterio del árbitro. Benigno pudo haber cobrado penal, pero como soy de La Ceiba creo que no me quiso comprometer, Benigno no pitó penal por temor, habían 35 mil olimpistas en el estadio y eso pesa, no sé si le robaron a Victoria esa final”.

-Intento de soborno previo a un clásico, dicho por Mario Moncada en 2019:

“El fútbol en Honduras siempre es manejado por corruptos, Hawitt y Callejas eran corruptos. ¿Quiénes eran las imágenes del fútbol en Honduras? Hawitt y Callejas y mire dónde estaban, presos en Estados Unidos, a uno hasta lo enterraron con honores aquí, es un país 'patas arriba'. El arbitraje es un nido de corrupción también, yo le llevé a Alfredo Hawitt los depósitos que le hacían algunos presidentes de los clubes a los árbitros, por ejemplo cuando me fueron a dejar una 'marqueta' de billetes a un hotel previo a un clásico, al hotel Intercontinental. No sé qué tanto valía ese partido pero me llevaban 500 mil lempiras en billetes de 500 y yo lo denuncié... Alfredo me dijo 'mira pelón no agarrés esa papada, te vas a cagar en el fútbol'. Yo le llevé a Alfredo depósitos que le hacían a dos árbitros de la Liga Nacional”.

-Lo dicho por Salomón Názar en una pentagonal ante Olimpia:

“Nunca había habido tanta confabulación para que un equipo perdiera como hoy. Primero se trae el partido para acá (Tegucigalpa), segundo nos niega la posibilidad que juegue (José Mario) Pinto y John Paul (Suazo) y de remate nos ponen el peor árbitro del torneo. Entonces, no digo que Olimpia tenga la culpa porque en el primer gol hay una falta previa, en el de Benguché hay una mano y no nos pitan un penal”.

Una de las mayores polémicas en finales fue la mano de Milton Palacios en final contra Victoria en el 2006.

-Motagua le gana la final a Olimpia en junio del 2019 con polémico gol:

En junio de 2019, Motagua venció a Olimpia con global de 3-2 y con un gol en la vuelta polémico de Roberto Moreira. En ese momento la anotación vino precedida de una falta que Matías Galvaliz le cometió a Deybi Flores, luego Kevin López le dio el pase a Moreira y este convirtió la diana del campeonato, anotación que no debió contar por clara falta, el árbitro era Armando Castro.

-A Motagua le anulan un gol válido de Santiago Vergara en final ante Honduras:

En el Apertura 2015 Honduras Progreso le gana la final a Motagua en El Progreso en tanda de penales, en ese momento a Motagua le anularon un gol que era válido de Santiago Vergara por una posición adelantada que nunca existió. El árbitro era Armando Castro y el asistente era Omar Leiva.

-Saíd Martínez reconoce que no pitó dos penales a Real España:

“El partido que a mí más me ha dolido en mi carrera arbitral fue la final entre Motagua y Real España en la que, en la cantidad de finales que yo he visto en el fútbol hondureño escasamente se dan penales y a mí me sucedieron tres penales; uno sancionado y dos que no sancioné, desafortunadamente a favor de Real España. Me marcó mucho porque fueron dos situaciones que yo no las pude ver en las que fueron contragolpes totales y en las que quedé fuera de la jugada. Me dolieron mucho porque yo estoy para hacer las cosas bien y no para estar poniendo excusas”.