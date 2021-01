Benigno Pineda responde: "Mientras no pongan pruebas que hay actos de corrupción en el arbitraje, entonces no hay nada"

La polémica a raíz de las declaraciones brindadas por parte de Omar Leiva y Gaspar Molina vinieron a ubicar nuevamente en la palestra pública el tema de supuestos actos corrupción dentro del arbitraje en Honduras.

Leiva detalló que en una final en Tocoa les ofrecieron dinero para favorecer un equipo y que tenía pruebas de corrupción en el gremio, aunque el Colegio de Árbitro recibió al línea y determinó que no tenía pruebas sustentables.

En tanto, Gaspar Molina criticó a Benigno Pineda y habló de campeonatos manchados en Liga Nacional como el de Olimpia en su centenario, según Molina. Omar Leiva se llevó de encuentro a Óscar Velásquez, presidente de la Comisión de Arbitraje en Honduras quien habría cobrado dinero en esa final en Tocoa, así lo aduce Leiva.

Velásquez no ha brindado declaraciones, pero Diez ha platicado este viernes con Benigno Pineda, vicepresidente de la Comisión de Arbitraje quien salió al paso tras la polémica de las últimas horas y mandó un mensaje a estos exárbitros que están haciendo denuncias.

¿Benigno, cómo responde a todas estas acusaciones por parte de Omar Leiva y la última que hizo Gaspar Molina?

Primero, en uno en estos casos delicados no se debe hablar por otra persona, en estos momentos yo soy una autoridad del arbitraje. Primero empezaré diciendo que Benigno Pineda está dispuesto a responder ante cualquier ente si es acusado de corrupción y tienen pruebas, estamos listos para ir si así lo requieren. Nuestros principios nos dicen que no hemos hecho cosas irregulares. Yo voy a creer en los árbitros de Honduras siempre, mientras a ellos no les pongan pruebas que hay actos de corrupción, entonces no hay nada. El problema es que cuando un árbitro se equivoca es porque es corrupto. Yo le pido a la prensa, dirigentes, aficionados y todos los que están vinculados en el fútbol que no crean eso, que crean en la honestidad de los árbitros. Necesitamos respeto porque aquí se señala sin pruebas.

Referente a lo de Omar Leiva, el Colegio de Árbitros, con su fiscal, recibió la declaratoria de Omar, donde solo narra hechos que pasaron, pero no presenta ninguna prueba ni ningún documentos real que lo que está diciendo es verdad, si él tiene prueba o alguien las tiene, por el bien del fútbol, que las presente y que las autoridades actúen.

¿Usted tiene la consciencia tranquila y me puede asegurar que el arbitraje ha sido y es limpio en Honduras?

Yo solo me acuerdo de una vez que no sé si demostraron con hechos que hubo corrupción en el arbitraje, no sé qué equipos ni nombres. Yo no había ingresado completamente al arbitraje, de ahí para acá hubo una temporada que solo eran supuestos. 'Que determinado lugar donde juega un equipo de primera los árbitros son pagados, que los presionan y los amenazan', a mí en lo particular no me consta nada, esos son supuestos. Benigno Pineda cometió errores en el arbitraje y en su momento yo pedí disculpas, hasta lloré por un error que cometí, yo no he hecho nada escondido y mis errores los sabe todo mundo. Mientras no nos presenten cosas contundentes, el arbitraje sigue siendo honesto en nuestro país.

Benigno ha reconocido que tuvo errores arbitrales en su carrera como cualquiera.

¿A usted nunca le ofrecieron dinero en un partido?

Hagan un análisis de todas esas personas que dicen que les han ofrecido dinero, que dicen que les han hecho un atentado. ¿Por qué les han sucedido estas cosas? ¿Por qué Benigno Pineda anda tranquilo y se mete donde sea? Porque estos árbitros andan metidos en situaciones irregulares, nunca en la vida a Benigno le ofrecieron dinero, nunca me amenazaron ni me fueron a agarrar a tiros la casa. Yo he hecho las cosas de una manera derecha y transparente, ya he dicho que me equivoqué en partidos pero que me digan qué árbitro no se ha equivocado. Inclusive estos árbitros que están con esa campaña cometieron más errores que yo.

¿Para usted todo esto es una campaña de un sector del gremio?

Mire, si a mí en algún momento alguien me hubiera ofrecido dinero, inmediatamente yo hago la denuncia. ¿Por qué yo tengo que esperar siete, ocho, nueve o 10 años para hacer esto? ¿Por qué tengo que esperar salirme del arbitraje para hacer esto? Son situaciones en las que se debe actuar de inmediato, la persona que es honesto denuncia inmediatamente y no es necesario que lo haga en la Federación, el que tiene pruebas lo puede hacer en los medios o a la Fiscalía, pero todo eso es mentira. Son algunos resentidos, algunos que salieron huyendo del país, algunos que no hicieron nada en el arbitraje vienen y quieren mancharle el nombre a uno.

¿Cuál es el error arbitral que más le dolió a usted?

Cuando mencionan Benigno el único partido que se les viene a la mente es Olimpia-Victoria, ¿pero qué puedo hacer yo para revertir ese error? Fue una mano que no la vi, somos humanos y nos equivocamos en ese partido, pero hasta ahí nada más. ¿Por qué no dicen que le pagaron a ciertos árbitros? No, solo están mencionando de los posibles árbitros, pero que digan los nombres de quiénes pagaron esas cantidades y tengan el valor de decirlo, solo al árbitro mencionan.

¿Usted cree que hubo o hay árbitros que aceptaron dinero de dirigentes en Honduras?

Yo todavía no creo eso, inclusive de los que está acusando no creo que hayan recibido dinero porque no hay pruebas.

El año pasado en una entrevista a Diez, Mario Moncada dijo que usted había perdido el gafete FIFA por el aspecto físico y Gaspar Molina dijo también que le quitaron el gafete tras un error en un Olimpia-Marathón, que Batres se lo dijo en Houston. ¿Es eso cierto?

Yo todo lo que he hecho en el arbitraje ha sido transparente, yo perdí de estar en un Mundial por una lesión, estaba en la lista de árbitros para el Mundial de 2010, con todo respeto les voy a decir que Benigno Pineda fue el mejor árbitro durante una década, el árbitro que más finales ha estado y no solo en Honduras. Me retiré por una lesión, no porque Batres o alguna autoridad que me lo haya dicho. Cuando yo miré que no tenía posibilidad de ir a torneos importantes me hice a un lado cuando todavía podía dirigir cinco años más.

Oscar Velásquez y Benigno Pineda son los presidentes y vicepresidentes de la Comisión de Arbitraje.

En la entrevista que Gaspar Molina dio a Diez, detallaba que presentó pruebas a Callejas y Hawitt, pero las engavetaron. Entre todas esas pruebas él decía que el campeonato de Olimpia en su centenario se dio ayudas al equipo y usted como premio fue nombrado en el partido de celebración de los 100 años. ¿Qué tiene que decir?

Mire, yo no llevo estadísticas. Si el señor Molina dice que en 10 partidos hubo irregularidades, vayan a los videos de ese campeonato y revisen, revisen si Benigno Pineda estuvo metido. Yo el único partido que recuerdo que le pité al Olimpia y era amistoso fue cuando vino Boca Juniors. ¿Por qué lo pité? Porque era el mejor árbitro del país, no lo debo de decir pero así es. Yo creo que no es ni para comentar lo que dice el señor que está en los Estados Unidos, no vale la pena.

¿Qué le dice usted a todo ese aficionado, periodista y dirigente que siempre lo tilda a usted de seguidor de Olimpia?

El aficionado puede pensar y decir lo que quiera. Por ejemplo un olimpista no le va a hablar bien de Motagua y viceversa, lo mismo entre Real España y Marathón. Yo el mensaje que puedo dar es que no duden de la honorabilidad de los árbitros, cuando alguien como un periodista tenga pruebas entonces que lo tire, mientras no hayan pruebas no podemos hacer eso. El aficionado puede decir lo que quiera, pero no duden de los árbitros. Estas personas que están haciendo acusaciones le están haciendo daño al fútbol de Honduras, mientras no tengan pruebas contundentes sean serios.