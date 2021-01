Diego Vázquez cree en la remontada, habla del arbitraje y recuerda la habilitación de Bengtson

Motagua necesita ganar con diferencia de dos goles el domingo para forzar los penales ante Olimpia y tres si quiere avanzar a la finalísima del Torneo Apertura ante Marathón. Los azules cayeron 3-1 en la ida y apelan a la remontada en el Nacional, templo donde registran tardes y noches de ensueño bajo la dirección de Diego Vázquez.

El DT del conjunto azul atendió a los medios de comunicación este día, siempre vía zoom, y se refirió al estado de ánimo del plantel, cómo saldrán jugando el domingo, si se recuperó Héctor Castellanos y del arbitraje.

MENTALIDAD PARA EL DOMINGO: “Siempre apostamos a ganar y ser positivos, a hacer bien las cosas en el campo de juego, intentaremos jugar bien. Si revisas los goles de Olimpia fueron goles muy marcados, nos complicaron por la virtud física de sus delanteros, errores se van a cometer así que trataremos de estar bien lo mayor posible. En los clásicos no hay favoritos, sabemos que es un clásico y sí regalamos el primer tiempo de una manera increíble, esperemos que el partido se dé como el del segundo tiempo, tenemos que provocar las acciones y errores en el rival.

ESTADO DE ÁNIMO: “Estamos bien, estamos en una final independientemente que vamos perdiendo, a partir del buen juego ya sea por las bandas y que no nos hagan goles también porque entramos perdidos, desconcentraciones muy marcadas las que tuvimos. Necesitamos hacer dos goles y por ahí va, no debemos tener desesperación. Son partidos que se dan de diferentes maneras, hay detalles que lo sabemos y lo trabajamos, tenemos que estar bien el día del partido, praticar lo que hemos entrenado”.

SI JUEGA O NO HÉCTOR CASTELLANOS: “Castellanos está bastante mejor, vamos a ver si está para incluirlo, vamos a evaluar y ver las posibilidades en esa posición y también en la defensa donde tuvimos algunas bajas. Vamos a ver cómo está, si jugaba en la ida podría ser más grave porque tenía una molestia”.

ARBITRAJE: “No voy a entrar en eso, ya lo dije en su momento, ya vieron las imágenes y hay cosas que fueron claras en este torneo, groserías que están a 5 metros y no lo ven, tengo que escuchar a periodistas decir que es mal ejemplo para los niños hacer tiempo, pero es buen ejemplo que se tire un botellazo y luego el jugador sea habilitado, sacan pecho con el supuesto fairplay. No hace falta que yo hable , ayer salió en la prensa unas noticias que son terribles. No estamos poniendo excusa, pero lo venimos diciendo hace 7 años, tampoco le sacamos mérito al rival”.

CÓMO ESTÁ JONATHAN NÚÑEZ: “En cuanto a Jonathan, normal. Si bien es joven todo el equipo lo regaló, no es tema de un solo jugador. Hicimos cambio porque es una posición clave, pensamos que iba a estar mejor Peña”.

MENSAJE AL AFICIONADO QUE NO CREE EN LA REMONTADA: “Nosotros creemos mucho, que crean. Que para ver hay que creer antes y nosotros hemos creído”.

AUSENCIA DE MONTES Y PEREIRA: “Son jugadores importantes en el juego aéreo, sabíamos que no iban a estar por problemas musculares, tampoco es excusa y lo trabajamos así. Cuando ganás te dicen 'qué buenos cambios hizo', pero cuando perdés dicen ' para qué hizo eso', así pasa con el diario del lunes”.

APELA A LAS VICTORIAS: “Obviamente que uno tiene esos recuerdos vivos, esa energía. La remontada cuando estábamos tres abajo, si hicimos tres goles en un tiempo los podemos hacer en 90 minutos, muchos partidos que hemos remontado. Creemos en lo positivo, tenemos que propiciar que se dé eso y que no sea como lo del primer tiempo que fue malísimo”.