José Almeida anuncia refuerzos extranjeros para el Vida y aclara la situación de jugadores que se irán

Tras una temporada satisfactoria en la primera campaña con el Vida bajo el nuevo mando del inversionista hondureño Luis Cruz, el equipo cocotero se prepara para otra campaña en donde esperan seguir haciendo historia.

En el último torneo lograron clasificar a la semifinal, pero fueron eliminados enfrentando al Olimpia.

Esta vez en una nueva faceta, hablamos con el presidente ejecutivo del Vida, el portugués José Almeida, quien reveló que habrá nuevos fichajes extranjeros y aclaró la situación de varios futbolistas que no seguirán en el equipo que será dirigido por Nerlin Membreño y Denilson Costa.

¿Qué resume de su primera temporada con el Vida?

Considero que fue un buen año para nosotros. Cuando llegamos encontramos a un equipo ya hecho, no involucramos jugadores nuestros y tampoco reforzamos la plantilla como queríamos. Jugamos sin un delantero centro, puesto que vamos a reforzar.

¿Qué veremos de este Vida en el 2021?

Esperamos que sea un año bueno porque estamos intentando reforzar el equipo bien.

¿Qué fue lo más difícil en esta primera etapa?

Lo más difícil de llegar fue el hecho de intentar cambiar la mentalidad del equipo. Vi buena disposición de jugadores, pero no de otras personas cerradas de mente y que no tienen ninguna perspectiva que es el fútbol mundial actualmente. Hubo varios que no estuvieron a nuestro ritmo, pero por parte de los jugadores sí. Creamos cosas nuevas y un espíritu digno de este nombre. Los que van a salir fueron dignos, nobles y profesionales. Fue una gran satisfacción trabajar con ellos.

¿Qué nuevos fichajes habrán para el Vida?

No soy de mencionar nombres que no hemos firmado. Pero tenemos a uno sacando su visa para jugar en Honduras y otro con el que ya tenemos un principio de acuerdo. Solo les diré que aquí nos los conocemos.

¿Extranjeros?

Sí, vendrán cuatro extranjeros. Tres de ellos son sudamericanos y uno africano internacional con su país.

¿De qué países?

Permíteme que haga las cosas como deben ser hechas, en su momento te llamaré para darte los nombres. Hasta no tener nada firmado en el fútbol, no es seguro. Es mejor anunciar todo cuando ya esté listo.

¿Aparte de la delantera qué otros puestos va a reforzar?

Tenemos un central que ya está contratado. Buscaremos un volante, un lateral izquierdo y un portero. Con eso pensamos que podemos formar un equipo fuerte.

¿Qué tan cierto es la incorporación de Brayan Beckeles?

Los jugadores hondureños están a cargo de Jairo Martínez. No te puedo confirmar o desmentir.

¿Qué pasará con José Escalante?

Él tiene tres meses más de contrato con nosotros. Pretendemos seguir con él porque es un gran profesional. Lo queremos acá e intentaremos prolongar su contrato para quedarnos con él en definitivo.

¿Qué hay de Cristian Alessandrini y Jonathan Mazzola?

Lo de Alessadrini ya estaba dispensado hace tiempo. Mazzola se fue de vacaciones el lunes, tampoco seguiremos con él.

¿En el caso de José Mendoza?

No sé si tiene ofertas, hizo un principio de acuerdo con nosotros, pero pidió otros colores (aumento de sueldo) que en estas circunstancias no podemos dárselo. Por eso creemos que no va a continuar en el Vida.

¿Mango Sánchez?

Creo que su continuidad está difícil por el salario que nos propone.

Me sorprende que no le renueven, ¿no hay forma de retenerlo?

Me parece un poco desconcertado que hay jugadores que les ofreces mil lempiras de más y la posibilidad de estar en un equipo con su salario al día, pero eligen un camino que no saben adonde van. Me parece algo provinciano. No voy a decir que "Mango" Sánchez no lo merece, pero nosotros establecimos un tope salarial.

¿Entonces se va porque pide más billete?

Sí, por ejemplo, acá tienes la certeza que vas a recibir antes de la fecha tu salario. Confieso que podría ser mejor, pero le damos todas las condiciones en viajes, hoteles, comida, ropa deportiva y sobre todo su pago a tiempo. Hay gente que no piensa así, pero les respeto por su ambición, por eso prefieren escoger otro rumbo.

Pero mucho cuidado, no quieran pasar por dificultades porque hay clubes que te ofrecen 80 o 100 mil lempiras, pero te dejan de pagar en dos meses. Estoy un poco triste por eso, pero así es la vida. Estamos preparado para perder cuatro o cinco jugadores, pero vamos a traer otros.

Su mensaje crítico a los futbolistas hondureños:

Si me permites, quiero decir que al venir a Honduras no imaginaba tanto talento. Si el fútbol hondureño empieza a ser disciplinado y organizado, pasará a abarcar jugadores en todo el mundo. Te lo digo con conocimiento de causa, pero hay jugadores que prefieren correr riesgos de salarios, cuando estando en el Vida tenías tu sueldo pagado el 24 de diciembre. ¿Hay otro club que los tenía pagado al día para esa fecha? Cuando hago la pregunta no pongo entrever la honorabilidad de otros equipos, pero nosotros pagamos antes de Navidad.