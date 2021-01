MLS: Sacramento Republic no cumplió el proceso en la expansión de la Major League Soccer

La MLS continuará con su proceso de expansión en 2023 con la inclusión de Sacramento Republic como nueva franquicia en el fútbol estadounidense.

No obstante, en la directiva de la Major League Soccer hay preocupación debido que el nuevo equipo de la liga incumplió con el pago de 200 millones de dólares que tenía límite para saldarse en diciembre de 2020.

Según reveló The Athletic, Sacramento Republic no firmó los acuerdos impuestos por la MLS para la fecha final del pago requerido, aunque su puesto dentro de la Major League Soccer no corre ningún peligro.

Sin embargo, la pandemia del coronavirus retrasó su involucramiento como el equipo número 30 de la liga de fútbol hasta 2023, situación que aumentó la 'preocupación' de la dirigencia estadounidense.

"Major League Soccer continúa trabajando con Ron Burkle para finalizar el acuerdo de expansión a largo plazo y permanece enfocado en un lanzamiento exitoso de Sacramento Republic FC en 2023, junto con la apertura de un nuevo estadio en Railyards”, aseguró un portavoz de la MLS.

El grupo inversor encabezado por Ron Burkle, Matt Alvarez y Jevin Nagle contempla la creación de un equipo de primera clase y luego de dar el salto de la USL hacia la MLS, se presentó el proyecto de construcción de un nuevo estadio que tendrá un costo de 300 millones de dólares y en el que aseguran tener un estimado de 10 mil lugares vendidos.

Sacramento Republic, en caso de cumplir con el pago de los 200 millones de dólares, originalmente tenía presupuestado su debut en 2022, pero el Covid-19 generó su postergación hasta 2023.