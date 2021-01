¡Finalista! Olimpia supera a Motagua en el global y enfrentará a Marathón por el título del Apertura 2020

¡Olimpia es finalista! El conjunto merengue logró la clasificación a la serie definitiva luego de derrotar a Motagua con un global de 3-1, resultado obtenido en el juego de ida, y el empate sin goles en el choque de vuelta.

El equipo de Pedro Troglio vivió de la renta cobrada en el primer partido para certificar su boleto a la finalísima ante Marathón, club que aseguró esa instancia tras doblegar a los capitalinos en la llave por el liderato de las vueltas regulares.

No obstante, Olimpia tuvo las oportunidades para hacerse con el triunfo pero no pudo aprovechar las ocasiones generadas ante un Motagua desesperado que no supo sentenciar las aproximaciones que produjo.

Marathón-Olimpia, a su onceavo agarrón por la definición del título

EL JUEGO

Tras las declaraciones del técnico Diego Vázquez, que aseguró que Motagua buscaría la remontada desde el inicio del clásico, las Águilas salieron con todo a presionar a Olimpia para someterlos en su propio campo.

Apenas a los cinco segundos se cometió la primera falta del choque y eso pintó el panorama de lo que se vendría en el resto del compromiso.

Al minuto 7, Eddie Hernández tuvo una clara oportunidad para poner arriba a los Albos, luego de un excelente pase al espacio de Edwin Rodríguez que el delantero remató de izquierda y el balón se fue apenas al lado de la portería azul.

Pese a que Motagua tenía la urgencia de lograr anotar para reducir la desventaja, fueron los jugadores de Olimpia quienes contaron con las mejores ocasiones.

Al 29, Wesly Decas entregó mal la pelota, Deybi Flores la recuperó y sirvió para Jerry Bengtson, quien a su vez habilitó a Eddie Hernández pero el delantero se durmió y fue bloqueado por Sergio Peña para evitar el gol de Olimpia.

José Mario Pinto fue uno de los jugadores más desequilibrantes de Olimpia en el primer tiempo. Foto: Marvin Salgado.

Dos minutos más tarde, al 31, Rubilio Castillo cayó en el área luego de un choque con Johnny Leverón, en su intento por rematar la pelota hacia el gol. El árbitro no sancionó nada.

El juego siguió su curso y, aunque más aproximaciones ocurrieron, ninguno de los oncenos pudo definir las jugadas de peligro en la parte inicial.

¡Otro más! José Mario Pinto se une a la enfermería de Olimpia

Llegó el complemento y el tiempo se le acababa a Motagua en su afán de remontar el global adverso que sostenían. Los de Diego Vázquez nunca cambiaron de filosofía y continuaron con su estilo de juego por las bandas y centros a los delanteros. Nada funcionó.

El choque se empezó a volver demasiado ríspido y el resultado fueron constantes faltas con tarjetas amarillas mostradas por el árbitro Melvin Matamoros.

La jugada de mayor peligro creada por Motagua llegó luego de una mala salida de Edrick Menjívar que abandonó su área para intentar despejar un balón. Sergio Peña lo recogió pero envió un remate muy elevado;.

Motagua se quedó sin dirección técnica luego de la expulsión de Ninrod Medina por reclamos y de Diego Vázquez por doble amonestación, y la dinámica de las Águilas siguió siendo la misma.

Incluso Rubilio Castillo también fue despedido del terreno de juego luego de una entrada fuerte sobre Samuel Córdova; el atacante recibió la segunda amarilla y posteriormente la roja al minuto 90+4.

El partido finalizó sin movimientos en el marcador y con un desabrido 0-0 que se quedó corto ante la intensidad que propuesieron ambos equipos.

De esta manera, Olimpia confirmó su pasaje a la finalísima donde enfrentará a Marathón por un nuevo título de la Liga Nacional de Honduras.

FICHA DEL PARTIDO

Olimpia: 1. Edrick Menjívar; 2. Maylor Núñez, 17. Jonathan Paz, 16. Johnny Leverón, 25. Javier Portillo; 20. Deybi Flores, 29. German Mejía, 15. Edwin Rodríguez, 21. José Pinto; 27. Jerry Bengtson, 30. Eddie Hernández. DT: Pedro Troglio.

Cambios: Marvin Bernárdez por José Pinto, minuto 42. Mayron Flores por German Mejía, minuto 59. Samuel Córdova por Javier Portillo, minuto 59. Josman Figueroa por Edwin Rodríguez, minuto 60. Yustin Arboleda por Eddie Hernández, minuto 84.

Goles: No hubo.

Tarjetas amarillas: José Pinto, minuto 16. Samuel Córdova, minuto 63. Edrick Menjívar, minuto 83. Jerry Bengtson, minuto 90.

Tarjetas rojas: No hubo.

Repasa el minuto a minuto del clásico capitalino

Motagua: 19. Jonathan Rougier; 12. Marcelo Santos, 35. Cristhopher Meléndez, 17. Wesly Decas, 24. Omar Elvir; 4. Sergio Peña, 10. Matías Galvaliz, 34. Kevin López; 21. Roberto Moreira, 29. Rubilio Castillo. DT: Diego Vázquez.

Cambios: Wilmer Crisanto por Cristopher Meléndez, entretiempo. Gonzalo Klusener por Roberto Moreira, minuto 58. Bayron Méndez por Walter Martínez, minuto 58. Emilio Izaguirre por Matías Galvaliz, minuto 69.

Goles: No hubo.

Tarjetas amarillas: Walter Martínez, minuto 12. Rubilio Castillo, minuto 23 y 90+4. Matías Galvaliz, minuto 28. Wesly Decas, minuto 34. Kevin López, minuto 77.

Tarjetas rojas: Rubilio Castillo, minuto 90+4.

Árbitro: Melvin Matamoros.

Estadio: Nacional, Tegucigalpa.