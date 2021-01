Pedro Troglio: "Nunca estuvo en riesgo el partido porque no hubo situaciones de peligro"

Pedro Troglio, visiblemente emocionado por el pase a la finalísima que jugarán ante el Marathón, declaró que el juego ante Motagua no fue de peligro, ya que asegura que el mismo nunca estuvo en peligro.

El argentino técnico del Olimpia reconoce que eso sucedió porque su equipo supo contrarrestar el juego ofensivo del Motagua, algo que les ayudó para cerrar la clasificación a la finalísima. Además, Troglio alabó el juego y compromiso de sus jugadores.

LO QUE DIJO EN CONFERENCIA:

Resumen del juego: "Hicimos un buen partido, tuvimos las mejores chances de gol, lamentablemente erramos un par que nos hubieran dado la tranquilidad, pero nunca estuvo en peligro la clasificación, supimos contrarrestar el sistema ofensivo que tiene Motagua, pudimos clasificar, es una clasificación a la finalísima".





La seguidilla de juegos: "Emocionalmente estamos muy bien, el tema es la cantidad y acumulación de partidos, claramente Marathón está esperando hace 10 días y vos venís jugando una final contra el clásico más grande y es un desgaste muy grande. Hemos perdido jugadores importantes y hay que ver quién está bien de cara al partido. Vamos a decidirlo cuándo jugarlo, si miércoles o jueves porque después tenemos el otro miércoles la semifinal ante el Alajuelense, es un desgaste enorme".



Lamenta las ocasiones erradas: "El Olimpia de este partido fue parecido al del otro, solo que este no concretó las cuatro o cinco situaciones claras que tuvimos, vamos a seguir jugando de la misma manera, tenemos un compromiso a la hora de no tener la pelota, es un equipo que trabaja para recuperarla y jugar".



Partido solvente: "Hoy nunca estuvo en riesgo el partido porque no hubo situaciones de peligro, salvo un cabezazo de Rubilio, pero no hubo una situación clara de gol, también tenemos que aprovechar las situaciones que nos quedan como en el primer partido y no estar después pidiendo la hora. Tenemos que ser contundentes y efectivos".





¿Cambió algo para este duelo?: "La idea era hacer el mismo partido, el juego estaba 0-0 y si queríamos pasar teníamos que hacer lo mismo que hicimos el partido pasado. Si uno analiza el juego, fue similar, en el primer tiempo tuvimos varias claras, después el desgaste hace pesar."



Reconoce a sus jugadores: "Me tengo que sacar el sombrero con este equipo, porque estos jugadores me están respondiendo de una manera increíble, han sufrido golpes, hay un exceso de partidos y organización terrible, tenemos más de dos meses jugando cada tres días, y todos finales, clásico; si no me equivoco es el octavo o noveno clásico que jugamos en dos meses y encima la burbuja de Orlando y el juego ante Vida. La culminación es ahora, y contra Alajuelense, vamos a descansar y cuidar a los jugadores".