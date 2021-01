Diego Vázquez no acepta la palabra "fracaso" en Motagua: “El Bayern Munich también pierde”

Diego Vázquez, entrenador de Motagua, no se guardó nada y reveló que lo expulsaron por ejercer de pasapelotas, pues los muchachos que había puesto Olimpia, en un tramo del partido se fueron de la cancha, situación que molestó al argentino.

Diego dice que para él la palabra fracaso no existe y hasta puso de ejemplo a uno de los grandes de Europa, el Bayern de Munich, que también pierde partidos y dejó un recadito a todos los que dudan de su capacidad.

“Este el equipo que jugó la final y le sacó seis puntos a Marathón, el que va a jugar ahora y eso no les gusta. El Bayern Munich también pierde. El partido pasado lo tuvimos que jugar como este, lo que pasa es que regalamos 45 de ese duelo, en este no. Acepto que nos faltaron ideas, pero esa palabra (fracaso) no está en mi vocabulario, todos pierden, incluso River Plate, siempre en todos los partidos ganás y perdés”, dijo Diego.

POLÉMICA POR LA EXPULSIÓN

Diego disparó con todos y acusó a los Comisarios de partidos que le tiene miedo al Olimpia y no ponen en los informes las situaciones irregulares como la que pasó este domingo cuando los muchachos que pasan las pelotas se perdieron del partido.

“El árbitro me expulsó por ser pasapelotas; el comisario no informó nada, tratan de una manera a Motagua y de otra al Olimpia, la gente de Olimpia lo sabe, ellos traen comisario. A “Chama” Córdoba debió expulsarlo y por una falta menor le saca amarilla a los nuestros, y por reclamos de ese tipo y lo que no me gusta es que cuando es el contrario se rasgan las vestiduras y pone cosas que nosotros hacemos y ellos hacen exactamente lo mismo con el tema de las pelotas. Los árbitros tienen miedo que les saquen el gafete, pero si es expulsión, expúlsalo, no les quito méritos, nos ganaron bien. Lo de “Chama” debió ser roja. En el primer partido hubo una mano que Óscar Moncada no pitó. Ahora, hay que ser honestos todos. Y con esto no le quito mérito a Pedro Troglio ni a Olimpia, hay que ser iguales y que ganemos todos”, sentenció.

Sobre el nivel mostrado en algunos partidos y las lesiones, Diego afirmó que fue complicado mantener un 11 cuando perdió piezas claves. “Sabíamos que por la situación sanitaria el torneo se iba a jugar rápido y a jugadores como Pereira y Castellanos no los iba a utilizar y al no tener un plantel como otros, obvio que nos pasa factura”, afirmó Vázquez.

Luego agregó sobre el duelo de este domingo: “Hoy fue un partido de final, me gustó la agresividad, generamos un par de ocasiones con Rubilio, pero ellos nos llegaron una vez, fue un partido trabado. Si me dicen que nosotros solo jugamos al centro, ellos solo lo hacen al pelotazo. Si me dicen que nos faltó, fue un poco de ideas y conectar algunas acciones como una de Rubilio en el primer tiempo, pero son detalles que en una final son mínimos”.

Finalmente siguió atizando sobre su expulsión y recordó lo que a ellos les dicen: “Los comisarios no hacen nada, luego dicen que nosotros escondemos las pelotas, ¿ahora, los recogepelotas si los maneja el equipo local y cuando jugamos nosotros lo hace Liga Nacional? Pero no quiero entrar en detalles, nos ganó bien Olimpia”, finalizó “La Barbie”.