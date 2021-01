Denovan Torres: “Tenemos que hacer un partido perfecto y concretar las oportunidades que tengamos”

El portero de Marathón, Denovan Galileo Torres, es consciente que al Olimpia no hay que perdonarlo y por eso en la final de ida se debe de aprovechar cada una de las oportunidades, pues el hecho de cerrar en casa les da cierta ventaja.

Torres fue el último héroe del monstruo cuando se coronaron campeones en 2018 que le ganaron la final a Motagua. “Se ha trabajado bien toda esa semana, tenemos que ir a hacer un excelente partido a Tegucigalpa, sin margen de error para después venir a cerrar a casa más tranquilos”, afirmó el guardián de Victoria, Yoro.

El equipo ha trabajado mucho en ataque y defensa el juego aéreo, pues saben que es una de las fortalezas que tiene el cuadro capitalino con las torres que tiene en ataque como Arboleda, Bengtson y Eddie Hernández.

“Hemos trabajado mucho eso del juego aéreo, también lo que hacen por las bandas a favor de nosotros. Hay que estar concentrados, tener la marca de referencia ya que es un partido crucial para nosotros y poder cerrar bien el duelo del sábado”, manifestó.

El guardián, quien es uno de los capitanes del monstruo verde, sabe que ganar en la capital es vital. “Nosotros vamos con la mentalidad de ganar a Tegucigalpa, no vamos de visita, es complicado pero no imposible. Vamos a ganar, aunque un empate también nos sirve mucho, pero cerramos en el Yankel donde somos muy fuertes”.

Olimpia vino de menos a más, tras perder la final de grupos ante Marathón, logró recuperarse contra Vida y pasar por encima de Motagua, esto lo hace el rival más peligroso para los verdolagas porque viene con sed de revancha.

“Estábamos preparados para cualquiera de los dos equipos que nos tocara. La ventaja que tenemos de Olimpia es que ya jugamos la final de grupos con ellos y sabemos cómo se para, las virtudes que podemos aprovechar. Hemos trabajado y descansado durante la semana para ir a hacer un buen partido a Tegucigalpa”, afirmó Torres.

Denovan fue héroe en la novena que ganó Marathón, pero en esta oportunidad no quiere llegar al extremo y sentenciarla en 180 minutos. “Se me vienen bonitos recuerdos, pero esperamos que esta vez no lleguemos a esta angustia y ojalá que podamos resolver el juego en 180 minutos y darle una alegría a nuestra familia con esta bendición de estar disputando esta final”, sentenció.

Es por eso que Torres dice que tienen que apretar en la capital: “Esta es una final, son partidos distintos a los de las vueltas regulares, ellos no pueden salir solo a atacar porque nosotros tenemos buenos jugadores para hacer daño. Hay que estar concentrados y nosotros iremos solo a buscar el triunfo”, sentencia Denovan.

La Liga Nacional se reunirá en las próximas horas para definir la hora del partido de ida, aunque Olimpia lo planificó para el jueves y Marathón para el sábado, algo que se tendrá que acordar ya que no se cumplen las 48 horas de descanso.