Olimpia no cambia día de final anuncia Osman Madrid: “Somos el equipo que hizo más puntos”

Osman Madrid, dirigente del Olimpia y uno de los hombres fuertes del cuadro blanco, aseguró que han determinado jugar el jueves como local porque tienen demasiados jugadores lesionados y no han tenido descanso. Pide a Marathón que les de la mano.

“Eso nosotros respetamos las decisiones del club Marathón (de jugar el sábado la vuelta) y los reglamentos son claros. Ustedes saben cuántos partidos hemos venido jugando. Jugamos en San Pedro Sula a las 3.00 de la tarde aquella vez (final de grupos) y veníamos de Orlando de participar a 8 grados. Hay que jugar en condiciones iguales, estamos en una desventaja por lesiones por todos los problemas, pero nosotros solo estamos programando nuestro partido y esperando el duelo de vuelta”, inició diciendo Osman Madrid.

El representante de los albos en Liga Nacional y Fenafuth, defiende la postura y aclara que tienen razones necesarias para hacer el cambio a jueves aunque la Liga lo había pedido jugar miércoles y sábado.

“Nosotros no estábamos clasificados a la final. La Liga tendría que ver eso, pero nosotros no estábamos seguros el sábado. Los que estamos adentro somos los que sabemos cómo está el equipo. Ayer salieron un par de jugadores más lesionados y ellos son seres humanos y tienen que tener recuperación para competir. Queremos tener un par de días de descanso para poder competir en igualdad de condiciones. El reglamento es claro, somos el equipo que hizo más puntos y vamos a enfrentar a un club que hizo méritos y los dos tenemos derechos que nos concedemos los reglamentos y podemos programar el partido cuando estimemos conveniente”.

Luego sigue. “A nosotros nos corresponde jugar el jueves como home club. La Liga nos ha programado partidos como aquel que perdimos 4-2 ante Honduras Progreso. Jugamos un jueves y sábado. Es complicado por el fútbol cuando las instalaciones no son de uno. Solo estamos pidiendo nuestro partido para el jueves y Marathón puede bien jugar el domingo, pienso yo”, comentó Osman al programa Meridiano Deportivo en Freedom Radio.

Olimpia no moverá su partido aunque la Liga será la que determine. “No sé, hay que dejarle esas cosas a Dios, es el único que puede poner su mano. Toda la gente sabe que el Olimpia tiene razón, viene de jugar una gran cantidad de partidos y el fair play existe. La Liga debe considerar que vamos a representar a Costa Rica al fútbol nacional. No nos pueden obligar, jugamos miércoles domingo, jueves, domingo, cuatro finales antes de jugar una final en 14 días. Es complicado”.

Se quejó del pesado calendario que han tenido y que les ha dejado hasta hoy, 11 jugadores lesionados. “No puede jugar un equipo, cualquiera que juega que compite internacionalmente. Lo que ha venido haciendo el Olimpia en esta cantidad de partidos, no puede, con lesiones y un montón de cosas. Ahora tenemos nueve jugadores afuera y ahora se suman dos más. Hay que uniformar en esto. No lo hago pero deben ser justos, que nos respeten la condición de local porque queremos jugar el jueves. Creo que Marathón puede jugar el domingo, solo es que haya voluntad. Solicitamos la programación a la Liga para el jueves, no nos movemos, el jueves a las 7.00”.

PROBLEMAS DE VIAJE A COSTA RICA

Osman Madrid explicó que el Olimpia también tiene un duro problema, pues no encuentra boletos de avión para viajar a Costa Rica a enfrentar al Alajuelense por las semifinales de la Liga Concacaf y solo les ofrecen un vuelo chárter que está caro.

“Ahora no encontramos cupo para viajar a Costa Rica a jugar el partido a Costa Rica. Nos ofrecen un chárter para viajar y eso cuesta mucho dinero. Tenemos que ver como lo programamos, porque cuesta mucho dinero irse con anticipación para ir a Costa Rica, porque el dinero que da Concacaf no ajusta. Estamos viendo cómo resolvemos todo, pero queremos arreglar esto de la final para luego el viaje a Costa Rica”, contó.

RESPONDE A DIEGO VÁZQUEZ

El vicepresidente deportivo del Olimpia, le respondió a Diego Vázquez quien se quejó de que le escondieron las pelotas en el partido del domingo. Osman dice que en los albos no están acostumbrados a esas cosas.

“Mire, esa es una cuestión. ¿Usted ha visto el protocolo de bioseguridad? Hay que felicitar a esa gente. No hemos tenido tantos problemas como en Guatemala que han parados en cuatro o cinco veces el torneo. Nosotros no hemos tenido problemas y hay que felicitar a la Comisión médica. Las pelotas estaban en los conos y cada vez que pasa la pista olímpica hay que desinfectarlas. Nosotros no escondemos pelotas, pero si nos dicen de todo, nos pueden decir lo que quieran. Hay cosas que uno no puede controlar. Olimpia va a seguir buscando tener buenos equipos, competir, no podemos controlar lo que diga X o Y persona”, sentenció Madrid.

Finalmente explicó: “Estamos tan preocupados. Cuando un equipo sale al campo los trabajos que hay que hacer antes del encuentro con todos los protocolos es incansable de una gran cantidad de gente, que no llegue la barra y se crea un problema, que no le pase nada a nadie. No es fácil y hay cosas que no se pueden controlar y Dios primero se pueden controlar”.