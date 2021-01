Iván López se despide de Real España y apunta a jugar en un club de Tegucigalpa

El talentoso zurdo Iván López ha dejado un mensaje en redes sociales que suena a despedida. El “Chino” colocó en Instagram una foto de él portando los colores aurinegros con el mensaje “Gracias por todo Real España y una carita triste.

Finalmente Iván López no habría aceptado la oferta de renovación que le hicieron pues económicamente no era lo que esperaba y apunta a mudarse a Tegucigalpa.

Olimpia y Motagua han mostrado interés en el zurdo, las negociaciones se darán luego que este haya sido descartado por completo en el equipo sampedrano pues hay un pacto entre Real España y los clubes capitalinos en no negociar a jugadores a menos que estos ya no tengan ningún vínculo.

“Me quiero quedar aquí en San Pedro. No me quiero movilizar para ningún lado. Y si no tendré que tocar otras puertas. Ya les dije mis pretensiones, ahora les toca a ellos. Creo que no nos estamos entendiendo con Javier Delgado, me quiere bajar mi sueldo, pareciera que los directivos no me quieren tener en el equipo. Mi sueño es retirarme en el club, pero sino se puede”, tengo que hacerme a un lado como lo he hablado con mi familia”, dijo López hace unos días

Y agregó “No están valorándome, porque con la propuesta que me hicieron más bien me están faltando el respeto, yo no soy un cipote ni nada por el estilo. No vengo empezando en el fútbol, no me interesa lo que me ofrecieron, en los próximos días van a tener noticias si me quedo o me voy. Ellos no me dieron una semana, yo les di una semana, si no tengo una mejora en mi salario no firmo con el equipo. Lo siento mucho, al equipo le agarré cariño, pero no puedo jugar con el futuro de mi familia”.

