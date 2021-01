Omar Rosas en Real España: "Me comprometí a ser el goleador del torneo y voy a trabajar para eso"

El delantero mexicano Omar Rosas brindó este martes su primera conferencia de prensa como futbolista de Real España en donde dejó entrever sus expectativas y retos en el fútbol hondureño.

En palabras del propio Rosas "para mí significa un reto grande venir a Honduras, pero también venir al Real España. Desde que me lo platicó el profe Gutiérrez lo acepté porque es un gran desafío para mi carrera".

El ariete de 27 años es consciente de los nuevos desafíos que le esperan con un Real España que necesita volver a sus días de grandeza bajo la tutela de Raúl González.

"Saber lo que pesa la camiseta de Real España es muy grande. Lo he visto muy poco, pero le he seguido y hasta ahora tengo la oportunidad de estar acá", soltó.

Lo cierto es que Omar Rosas llegó en horas de la noche a Tegucigalpa, pero esta mañana entrenó con el equipo, signos de su compromiso que quiere dejar en claro a la afición buscando ser el artillero del campeonato.

"Sé que lo que se juega. Siento que como delantero tengo que trazarme metas. Antes de venir me comprometí a hacer el goleador del torneo y voy a trabajar para eso. Desde que llegué me consultaron si quería entrenar y dije -claro que sí-. Le digo a la gente que crea, estaré comprometido y les daré mucha satisfacción".

UN ESCALÓN MÁS ALTO COMO EXTRANJERO

Pertenecer a Real España significa días de compromiso y metas, exigencia que suma para un jugador extranjero. Esto es algo que sabe muy bien.

"La asumo con mucha responsabilidad, sé que lo exigen a los jugadores extranjeros. Me gustan los retos, para eso estoy aquí y por qué no haciendo historia. Voy a dar todo por los colores y sudar la camiseta al cien por ciento", señaló.

Finalmente, se refirió a las características que visualiza en el fútbol hondureño y su estilo de juego con el cual consideró que se adaptaría muy bien.

"Todos los países es diferente, pero aquí es poco más de contacto físico. Voy a encajar bien porque soy de esos jugadores -no como carritos chocones- pero me gusta el contacto físico para desgastar a los defensas".

Y agregó: "Soy un nueve natural referente. Me gusta estar en el área. También me gusta jugar de poste, es lo más fuerte que tengo para jugar. Mi fuerte es el remate de cabeza y me gusta moverme mucho para que el rival no me detecte mucho en el campo, soy un dolor de cabeza para los defensas, pero mi mayor juego es estar dentro del área".

Omar Rosas llegó en sustitución de Rony Martínez. Además de su llegada, 'Potro' Gutiérrez espera reforzarse con jugadores para su defensa y otro con proyección ofensiva.