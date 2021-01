Real España confirma el fichaje del argentino Ramiro Rocca procedente del Municipal de Guatemala

Tras oficializar la llegada del delantero mexicano Omar Rosas, el entrenador azteca Raúl Gutiérrez ha confirmado este martes un nuevo fichaje para el Real España que busca ser protagonista en el Clausura 2021 después de sus rotundos fracasos en los últimos campeonatos.

Gutiérrez, en conferencia de prensa, anunció la llegada del experimentado atacante argentino Ramiro Iván Rocca procedente del fútbol de Guatemala donde ha militado con el Municipal.

VIDEO: Así recibieron a Omar Rosas en Real España

El "Potro" además informó que Rocca, de 32 años, se incorporará hasta en el mes de febrero ya que hasta la fecha se mantiene jugando con club chapín que estará disputando las semifinales entre el 20 y 31 de enero por lo que su participación podría alargarse con los rojos.

"Esperamos nada más su llegada. Ahora lo que debemos hacer es cuidar esa pausa que debe tener un jugador después de un torneo para que luego se integre de lleno y empiece a hacer goles", confirmo Gutiérrez a los medios de comunicación.

Rocca actualmente es el máximo artillero en Guatemala y en esta temporada (torneos Apertura y Clausura) ha marcado 26 goles en los 27 partidos en los que ha participado, sus números pueden aumentar ya que su equipo jugará las instancias finales en la Liga Nacional de ese país.

Ramiro Rocca en el Torneo Apertura 2020 anotó 20 goles con el Municipal.





Ramiro Iván hizo su llegada a Centroamérica para jugar con el deportivo Iztapa (2019) de Guatemala en donde hizo historia tras convertirse en su goleador y ahora es el romperedes de los escarlatas.

El argentino se convierte de esta manera en el cuarto refuerzo aurinegro ya que ha confirmado a los nacionales Wisdom Quaye y Yeison Mejía además del mexicano Omar Rosas.

TIRANDO LA CASA POR LA VENTANA

La junta directiva del Real España ha apostado por Rocca como el gran 9 para la siguiente temporada y ha tenido que realizar un sacrificio económico para 'robarle' el goleador al Municipal, uno de los clubes que mejor paga en Centroamérica.

DIEZ ha tenido conocimiento que el Cusco FC de Perú, que participará en la Copa Libertadores, lanzó una tentadora oferta por el sudamericano, pero aún así la de Real España era mejor que la de este equipo.

Sin embargo, el Cusco no lo esperaría porque la condición de su contratación era la de incorporarse hasta febrero por su compromiso en en Guatemala.

MAS GOLES QUE MESSI EN 2020

En diciembre pasado, Rocca recibió un gran reconocimiento de parte FIFA ya que en el 2020 fue el futbolista argentino con más goles en el extranjero superando incluso a Lionel Messi, estrella del FC Barcelona.

“No, el máximo goleador argentino de las ligas nacionales de 2020 no ha sido Lionel Messi. Esa distinción corresponde a Ramiro Rocca, quien, al igual que La Pulga, pasó por la cantera de Newell’s Old Boys, aunque hasta ahora su carrera no le había dado un protagonismo semejante. El 2020 habrá sido un año memorable para este artillero de 32 años, que presenta un registro de casi un gol por partido en el campeonato guatemalteco”, destacó la FIFA en su portal web.







Y es que hasta el 28 de diciembre de 2020 cuando publicó el reportaje, Ramiro Rocca había anotado un total de 25 goles distribuidos de la siguiente manera: Torneo Clausura 2020 (4 goles), Torneo Apertura 2020 (20 goles) y Liga Concacaf 2020 (1 gol). Recordando que el gol anotado ante Cobán Imperial en el Estadio ‘El Trébol’ le fue restado debido a los puntos que ganaron ‘los príncipes azules’ en la mesa.

“Tras jugar en las divisiones inferiores de Argentina y en El Salvador, Rocca recaló en Guatemala en 2019, en el Deportivo Iztapa, con el que fue máximo realizador del Torneo Apertura 2019, gracias a sus 16 goles. Llamó así la atención del CSD Municipal, peso pesado del fútbol nacional, por el que fichó el 1 de enero”, agregó la FIFA.

En el listado, FIFA destacó además las actuaciones de: Marcel Hernández (Cuba), Michael Olunga (Keni), Kasper Junker (Dinamarca) y Rauno Sappinen (Estonia).

EL PERFIL DE RAMIRO IVAN ROCCA

Edad: 32 años

Lugar de nacimiento: Hughes, Argentina

Club de formación: Club Atlético Newell's Old Boys

Equipos como profesional: En Argentina: Sp. Rivadavia, Central Córdoba, PSM Fútbol; en El Salvador: Chalatenango; en Guatemala: Iztapa y Municipal