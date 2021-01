Raúl "Potro" Gutiérrez sobre salida del "Chino" López: "Agradecemos el tiempo que dio, pero el fútbol es presente"

Aunque para la afición de Real España Iván "Chino" López es uno de los futbolistas más destacados en los torneos donde el club ha fracasado, el entrenador Raúl Gutiérrez afirmó que en su análisis jugador por jugador, no encontró tantos argumentos sobre lo determinante que el zurdo era en el juego de la Máquina".

Chino el lunes anunció que finalmente decidió no aceptar la propuesta de la directiva ya que no se ajustaba a las pretensiones económicas que él buscaba al considerar que merecía un aumento salarial.

El "Potro" acepta que le hubiese gustado contar con él, pero a la vez asegura que tiene un plantel altamente competitivo para poder aspirar al título en el Clausura 2021.

¿Qué es lo más interesante que ha visto en su equipo?

Creo que esa disposición que siempre tiene un un grupo cuando hay un cambio de entrenador. Hemos comprobado esa calidad que veía en los videos, es un aliciente que tenemos un equipo que tiene un techo grande por desarrollar. Ellos se están comprometiendo como debe ser.

¿Para cuándo tiene que tener toda su plantilla?

Espero que a más tardar la próxima semana estemos prácticamente con el 97 por ciento del equipo que pretendemos, no son grandes cambios, pero queremos tener a la máquina completa.

¿Usted intervino en la salida del Chino López?

Es un tema que se venía tratando desde antes que llegara. No se logró un acuerdo económico con la directiva y el jugador siempre es libre de seguir sus intereses. Lo que nosotros podíamos analizar es su performance en los partidos que ha jugado y es lo que hacemos y en ese sentido nos hubiera dado más argumentos. Hay que agradecer todo ese tiempo que López dio acá, pero no nos olvidemos que el fútbol es el presente y bajo ese contexto es que trabajamos.

El mexicano Omar Rosa -derecha- se integró este martes a los entrenamientos del Real España.

¿Siente que no había mérito para ajustarle el salario al Chino López?

A veces los entrenadores nos encanta respetar la jerarquía de los jugadores y la que tenía López me hubiera gustado que se reflejara al menos en los últimos seis o siete partidos, ese es mi análisis.

Entiendo que es un futbolista al que el club y la afición lo quiere, pero el fútbol es presente, entonces ¿con qué argumentos nosotros queremos darle un cambio a este equipo? A mi me hubiese gustado verlo más y no es faltarle el respeto a López, de ninguna manera, pero él consideraba lo que debía ganar y eso no me corresponde a mí, es algo de la directiva.

¿En qué zona espera reforzar?

Buscamos un delantero y un defensa central. También otras posiciones alternas que vamos a tratar de ver de la gente que tenemos aquí. Estamos haciendo un análisis rápido para que el club tenga su desarrollo de abajo hacia arriba.

¿Cómo ve las reservas del Real España y cuál es la relación con el entrenador José Valladares?

Es uno de los objetivos alternos de darle la proyección que estos jóvenes necesitan. Ya había comentado que es importante ponerle gente de experiencia al lado a estos jóvenes que van comenzando, los que consideremos con el profesor Valladares y Emilson para que tengan los minutos que necesitan y aportarle la calidad que el club necesita

¿Cómo va a jugar el Real España?

Lo estamos planificando para que sea con iniciativa, de acción y no de reacción; o sea que no debe haber una jugada mala para hacerlo mejor, queremos que sea protagonista y que donde quiera que vaya se sepa que vamos a buscar ganar y que tenga una propuesta hacia adelante, pero considerando la historia del fútbol no me deja mentir porque entre mayor seguridad defensiva tenga, mejor desarrollo ofensivo muestra. Queremos que sea más sólido de lo que fue y tenemos que mejorar eso.