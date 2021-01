Raúl “Potro” Gutiérrez se retracta: “Estaba emocionado con el fichaje de Ramiro Rocca, pero todavía no está cerrado”

Raúl “Potro” Gutiérrez, entrenador del Real España, tuvo un desliz en la conferencia de prensa este martes donde anunció el fichaje del delantero argentino Ramiro Rocca, cuando en verdad la directiva todavía estaba en negociaciones y lamenta el mal entendido.

Y es que la noticia en Guatemala causó revuelo debido a que el Municipal, su actual club, está en plena competencia disputando las semifinales y es por ello que el entrenador de "La Máquina" solicitó a DIEZ la oportunidad de poder retractarse y evitar que estas declaraciones puedan causar problemas en la finalización de su contratación.

“El muchacho todavía no está firmado, estamos en negociaciones, en un punto importante pero no podemos decir que ya firme. Ya yo le expliqué a Raúl Gutiérrez como está el caso”, comentó Javier Delgado, director deportivo del Real España.

El delantero Ramiro Rocca está en competencia con el Municipal de Guatemala y quedará libre para negociar hasta en febrero.

Gutiérrez lamentó la confusión por lo que dijo en conferencia de prensa y afirmó a DIEZ que “yo di cosas por hecho que todavía no están seguras y pues bueno… con la pena, uno estaba emocionado por el fichaje pero todavía no está cerrado eso. El muchacho todavía está en torneo y fue muy desafortunado que yo lo mencionara como fichaje. Ofrezco una disculpa por eso pero estamos en esa negociación, según me dijo Javier Delgado”, manifestó muy apenado Gutiérrez.

Lo que sí ha dejado claro, “El Potro” es que es un delantero con el perfil ideal que está intentando cerrar la máquina: “Por eso fue lo que comenté, fue más porque yo lo había entendido de esa manera. Ojalá que llegue pero primero que termine bien su torneo en Guatemala y analizar la posibilidad de que pueda llegar y tenerlo aquí”, declaró.

Ramiro Rocca es el goleador del Municipal de Guatemala, equipo con el que tiene contrato hasta junio de este año. Es un nueve de área, de esos que busca el director deportivo Javier Delgado para el proyecto que están montando con Gutiérrez.

“Es parte de buscar el jugador idóneo para que la sequía de goles no se de en este torneo y nos ayude en los objetivos que tenemos. No está cerrado lo de Rocca, eso es parte de la negociación y al final Javier me lo comentó y lo interpreté de otra manera. Nosotros estamos buscando ese delantero, ojalá que sea él o sea otro”, afirmó Gutiérrez quien llegó la semana anterior al país para trabajar en los aurinegros.