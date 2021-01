Kevin López revela por qué encaró a los árbitros y que lo insertaron en el acta; pide disculpas por el gesto

Sin medir las consecuencias, el delantero del Motagua, Kevin López, ofendió a los árbitros al final del partido, situación que lo llevará a una sanción ya que fue insertado en el acta. El jugador emitió un comunicado en el que se disculpa y revela porqué actuó así luego del juego donde fueron eliminados por Olimpia.

López reveló detalles de lo que pasó en la cancha, lo que le decía el silbante Melvin Matamoros a quien acusa de “mal trato” al futbolista y lamentó que estas cosas no se miren en la prensa y sólo se resalte el gesto del video donde se observa moviendo los dedos en forma de contar dinero.

Ver. OLIMPIA SE PRONUNCIA SOBRE LAS ACUSACIONES DE RACISMO

"Sé que estuvo mal la forma de expresarme finalizado el partido contra Olimpia. Pero me ganó la impotencia y la frustración al ver la forma en que los árbitros manejaron el partido. De igual manera, no tenía que reaccionar así, pero es difícil pensar en ese momento", inició diciendo López.

El comunicado de Kevin López sobre las polémicas palabras a los árbitros que le puede traer un serio castigo.

Luego agrega: "Y en ningún momento me estoy excusando que por ellos se perdió, nosotros somos los que jugamos y culpables ya sea yo o todos, como ustedes quieran verlo".

Ver. EL POLÉMICO VIDEO DE KEVIN LÓPEZ CONTRA LOS ÁRBITROS

López reveló que aunque ellos se dirijan con buenas palabras a los silbantes, ellos a veces actúan de forma arrogante. "Pero sí, es difícil contenerse al ver la forma en que ellos actúan. Solo están viendo una parte que por cierto, es muy mala de mi parte el haber hecho esos gestos, pero nadie sabe todo lo que ellos nos dicen, o me dicen en pleno partido, que por más que uno les hable de buena manera y con respeto, siempre gritan, se exaltan y siempre nos tratan mal. Nos dicen cosas que lastimosamente la prensa o el público no escuchan".

Está consciente que le vienen unos tres o cuatro partidos por el gesto, pues la Comisión de Disciplina es muy dura en este tipo de actos inmorales. "Repito nuevamente, no es culpa de ellos que perdiéramos, pero si trae frustración al ver la forma en que se comportan con nosotros o conmigo, pero bueno; fallé en eso, en hacerlo (el gesto) y seguramente me sancionarán y no hay problema, por eso es justo que reaccione de mal manera".

Finalmente dejó claro algo: "Sí me gustaría que en algún momento o algún día, se den cuenta las cosas que los silbantes nos dicen a nosotros en pleno partido, la forma que nos tratan. Ojo, no todos, hay otros que son calidad, muy respetuosos y muy buenos árbitros, pero de igual manera hay otros que se exaltan, gritan e insultan... pero bueno. De mi parte me disculpo y si me sancionan, pues es justo"