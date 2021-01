Vargas a Troglio: “Es famoso porque estuvo cerca de Maradona, como técnico sólo ha sido campeón en Olimpia y en Paraguay”

Cuando Héctor Vargas toma un micrófono habla sin filtros y no le importa si estas llevan polémica. El estratega del Marathón en la previa de la final dice que si no existen cosas anormales, como el arbitraje, se mira levantando la Copa.

Cuestionó a Pedro Troglio, técnico del Olimpia, de quien dice que es famoso porque le tocó estar jugando al lado de Diego Maradona (Q.D.D.G.), pero como entrenador apenas tiene dos títulos, algo que él lo supera por los que conquistó con Olimpia y Marathón.

Vargas confiesa las preocupaciones que tiene por el arbitraje de la final y cuestionó los últimos señalamientos de actos de presunta corrupción de quienes nombran a los silbantes, en este caso de Benigno Pineda y Óscar Velásquez, quienes fueron señalados por los silbantes, Gaspar Molina (ya retirado) y Omar Leiva, este último tuvo que huir del país tras destapar los actos que sucedieron que le llevaron supuestas amenazas.

"Son cosas que nosotros podemos saber, pero hay denuncias de gente que está dentro y se juega el pellejo y deciden irse del país es porque ha ocurrido. Nadie va a dar un soborno pidiendo recibo. Yo me siento sospechado de alguien que se va", inició comentando Héctor Vargas en un Facebook Live en Diario La Prensa.

Luego mencionó el caso de la polémica de Óscar Moncada: "Me extrañó que quieran castigar a Moncada porque lo que pasó con Olimpia cuando perdimos 1-0. La querían suspender para dejarlo sin la final y me extrañó eso porque parece que hay intereses de sacar algunos árbitros. Pero tenían la intención de castigarlo ya que si no dirige de acuerdo a sus intereses, no lo pueden nombrar", lanzó.

SE MIRA CAMPEÓN EL DOMINGO

Para Vargas, este partido está accesible, pues sabe que pueden darle otra estocada al león como ya lo hicieron en la final de grupos, donde se jacta de no jugar las finales, sino ganarlas. Pues todas las que ha dirigido con los grandes, ha salido triunfador.

Pedro Troglio cuando fue futbolista junto a Diego Maradona celebrando la clasificación a la final del Mundial de Italia 1990.

“Estoy ilusionado con levantar la copa. Le decía a los muchachos que a pesar de los campeonatos que me ha tocado conquistar, estoy ilusionado con ganar la décima, más que nadie quiero levantar la Copa el domingo y festejar a la 1 de la tarde y decir: que bueno es levantar la décima”, siguió contando.

Sobre los jugadores que pueden aparecer afirmó: “Teníamos a algunos que estaban golpeados, pero están bien. Cálix puede tener minutos, vamos a ver si lo tenemos para este juego o para el domingo, creo que es una pieza importante para el equipo pero que se había desgarrado hace 25 días”.

“Duermo tranquilo, tengo la computadora con todos los datos de jugador por jugador de los rivales, analizo, los veo. Estoy tranquilo. En seis finales con equipos grandes me ha tocado ganar las seis, todas, incluso la final de grupo la gané. Llegar a las finales por llegar… en Victoria llegué con limitaciones, pero cuando aprendí, me tocó ganar la Copa Presidente contra Platense, la final ante Motagua y ahora he aprendido a cómo se juegan las finales y esperamos que se haga en esta semana”, afirmó.

Y es que está seguro de ser campeón: “Me imagino el domingo levantando la Copa. Tenemos la convicción de hacerlo, quizás nos vayamos a penales, ya me tocó, quizás a la 1.00 no estará definido pero presiento que voy a levantar la décima”.

Sabe que el horario y la seguidilla de partidos que tiene Olimpia le pueden afectar. “Para ellos puede ser un partido agónico si se van a penales, luego tienen que viajar a Costa Rica, si pierden van a decir que no era mejor correr el día, pero vamos a tratar de aprovechar”, afirmó.

DISPARA A TROGLIO Y OLIMPIA

Vargas aprovecha cada minuto en los medios para decir las cosas como las piensa y apuntó contra Pedro Troglio, su paisano con quien ha vivido algunas polémicas como la última donde casi se van a los golpes.

¿Quién es favorito para ganar la final? Se le preguntó y con firmeza respondió: “El que hizo la mayor inversión. Cualquiera que hubiese preguntado si su equipo estaba para campeón, no, ponían a Olimpia, Motagua, Real España y luego a Marathón y seguidamente el Vida que se puso a la par nuestra. Ahora, luego que perdieron ante Tigres y perder la final de grupos, que le dolió a Olimpia... Nosotros queríamos ganar y el que carga con todo por las tres o cuatro veces de inversión, es el Olimpia”.

No perdió detalle para darle una zancadilla a Troglio, y le recuerda que es famoso no por lo que ha ganado como técnico, sino porque estuvo a la par de Diego Maradona, el genio del fútbol Mundial que fue amigo íntimo del estratega merengue.

Pedro Troglio cuando era jugador del Verona de Italia junto a Diego Maradona y Claudio Caniggia a finales de los años 80

“La fama fue como jugador, como técnico solo ha sido campeón con Olimpia y en Paraguay. Es como nombrar a Maradona que ha perdido más finales de las que ha ganado como técnico. Igual que Bochini que fue gran jugador de Independiente y nunca dirigió. Quizás él (Troglio) es famoso porque estaba cerca y todos los que lo rodeaban a Diego se hicieron famosos. Pero lo de técnico es diferente, cada uno se forma su destino, por ahora Troglio no ha logrado los campeonatos que yo tengo”.

Sobre el horario del juego de ida, pensó que Olimpia lo cambiaría. “Podríamos haber jugado a las 5.00 pm, pero nos tocará salir a las 9.00 de la noche del estadio con el toque de queda, pudieron pensar en la gente, no solo en los jugadores, sino en todos los que vamos a estar trabajando para volver a la casa”.

Finalmente se quejó porque mira que muchos aficionados del Marathón en redes sociales no creen que el verde pueda vencer al Olimpia. “Veo muy pesimista al hincha de Marathón, no leo mucho redes sociales, pero les digo que piensen en el gane y se vean levantando la 10 y esa energía nos ayudará muchísimo. Le hemos dado vuelta al país solos por el tema de la bioseguridad, pero la energía positiva desde su casa nos ayudará”, sentenció don Héctor Vargas.