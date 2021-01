Marathón en contra de Saíd Martínez: "No entiendo el nombramiento de un árbitro que nos ha perjudicado"

Como un balde de agua fría le cayó a la dirigencia de Marathón el nombramiento del árbitro Saíd Martínez para el primer partido de la final ante Olimpia y denuncian que su designación lleva línea, pues consideran que ha afectado directamente al cuadro verde.

Rolin Peña, gerente deportivo, se mostró molesto y preocupado, pues se quejaron porque no esperaban que la Comisión de Arbitraje, presidida por Benigno Pineda y Óscar Velásquez, a quienes se han señalado con denuncias de "corrupción", premiaran al "matemático" quien viene de hacer un trabajo polémico de la Champions de Concacaf.

"Recordemos que en un partido contra el Real de Minas en Danlí, Saíd nos expulsa a Techera en una acción y la sanciona con penal. Para repetir, viene a un partido a San Pedro Sula contra Honduras Progreso y lo viene a expulsar. Es como si fuera una persecución contra Marathón. Cristian Ramírez en el juego Olimpia vs Marathón en Tegucigalpa, Allan Banegas va a lanzar un tiro de esquina y se atrasa, luego lo insulta. Allí están los videos donde expresa insultos a nuestro jugador", se quejó Peña.

Los dirigentes de Marathón se quejaron por el nombramiento de Saíd Martínez para el primer partido de la final. Fotos N. Romero

Luego agrega: "No entiendo el nombramiento de un árbitro que ha perjudicado al club. A Saíd y a las autoridades, dejen de hacer y poner en una gran final que tanto nos ha costado, a un árbitro que ha dirigido y perjudicado un club. ¿Cómo llega él? ¿Cuál es la línea? Me extraña que lo nombren en este partido", afirmó.

"Hizo más méritos Óscar Moncada, Melvin Matamoros. Recuerden la participación de Saíd en un partido de la burbuja, los errores que cometió. No digo que sea un mal árbitro, pero en este momento del torneo no era el ideal para dirigir la final. Me parece que Moncada o Matamoros hubiese sido una buena opción", manifestó Rolando Peña.

POLÉMICA POR AMAÑO DE PARTIDOS

Y es que en los últimos días el arbitraje hondureño ha estado envuelto en polémicas. El exárbitro, Gaspar Molina, denunció arreglos de partidos para hacer campeón al Olimpia, lo mismo hizo el asistente Omar Leiva, quien tuvo que irse del país al igual que Molina porque recibieron amenazas de muerte por destapar presuntos arreglos de juegos y sobornos.

"En la Comisión de Arbitraje dicen que no tiene la denuncia que hizo Omar Leiva... ¿y vamos a mandar nosotros a quejarnos? Este árbitro que hizo la denuncia, se la envió a la Liga Nacional, y Comisión de Arbitraje. Yo le creo. El hombre no iba a exponerse cuando se fue del país. Cuando nos reunimos en Liga Nacional, prácticamente se nos estaba prohibiendo que tocáramos ese tema. Nos dicen no, es que nosotros no tenemos jurisdicción sobre esos temas. No nos podemos quedar callados, tenemos que preguntar qué pasó, qué pruebas tiene la Liga, qué información tiene la Fenafuth. Me extrañó cuando el presidente de Liga dijo eso", declaró Peña.

"Espero que este tema no se quede engavetado, esta denuncia de los árbitros ya la tiene el señor, José Ernesto Mejía, quien es miembro de ética de FIFA y le debe dar el trámite correspondiente. O queda en denuncia sin fundamento legal o tiene todo lo que corresponde para tomar decisiones fuertes para actuar", denunció Rolin.