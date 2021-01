Luis Palma ha sido ofrecido a un equipo brasileño, según el presidente ejecutivo del Vida José Almeida

El futuro cercano para la joven promesa Luis Palma, goleador del Vida (9) en la última temporada, podría estar en la primera división de Brasil.

Según el presidente ejecutivo José Almeida, existe la posibilidad que el delantero de 20 años pueda fichar en las próximas semanas por un club brasileño en calidad de préstamo con opción a compra.

"Nosotros tenemos una posibilidad para Palma en Brasil, pero aún no hablamos con él jugador sobre eso. Tenemos que presentarle la situación, me parece que es muy buena. Es una liga de Brasil y vamos a esperar a que él acepte", dijo Almeida en reacción a DIEZ.

Al consultarle sobre el nombre del equipo manifestó que "ahora no puedo decir el club, primero debemos hablar con el futbolista, por ahora no sabe nada y no me parece ortodoxo publicar algo".

Y agregó: "La opción está porque tenemos a una gente que ya nos mandó el documento. Ahora el tendremos que ver si él acepta porque ya teníamos todo listo para Portugal.

La opción para Palma en el viejo continente se vino abajo por la alerta en aumento de la pandemia.

HIJO DE 'PUNGUI' SUAZO A ESPAÑA

Otro de los futbolistas destacados de las reservas que tendrían la posibilidad de salir es Emerson Suazo, hijo del exseleccionado nacional que jugó en el fútbol alemán, Maynor Suazo.

"Él iría para España a un club para ser formado, pero tenemos que esperar que todo vuelva a la normalidad (pandemia)".

Almeida recalcó en que "nosotros tenemos el nombre del equipo y todo arreglado, pero no sabemos si revelar el nombre en este momento".

El hoy seleccionado Sub-17 y Sub-20 sería enviado a España para su formación con iras a que de resultados en un plazo de dos años. Dentro de la institución cocotero lo ven como un producto de exportación en el futuro sucedido de su talento.