Edrick Menjívar sobre Marathón en la final: "Tenemos que salir a ganar, estamos con esa espinita"

El guardameta de Olimpia Edrick Menjívar compareció este miércoles en conferencia de prensa previo a la primera llave de la final ante Marathón que se disputará mañana en el estadio Nacional a las 7:00 pm.

En palabras de Menjívar, "es una final y tienes que estar atento ante cualquier detalle" para no caer en errores que les cueste el partido.

Además, detalló que "estamos a la puerta de ganar un campeonato. Ha sido un torneo difícil, un torneo atípico, pero tenemos que terminarlo de la mejor manera. A nivel personal he hecho un buen torneo, pero estando en Olimpia de nada te sirve hacer un buen torneo personal, sino terminas con el título.

Y agregó: "Marathón es el único equipo que nos ha ganado, así que estamos con esa espinita que pudimos haber quedado campeonísimo. Tenemos que salir a ganar".

Sobre el horario de juego (11:00 am) para el encuentro de vuelta manifestó que por esa razón "es importante pegar primero", pero que si no cumplen, no habrá excusa puesto que "la mayoría hemos jugado a las 11 de la mañana con las reservas. En una final no importa la hora que juegues, tenemos que salir a ganar".

Finalmente, resaltó el compromiso del equipo de buscar el título para despedir el torneo siendo bicampeones.

"Es importante salir a ganar mañana, estamos de local y tenemos que hacerlo sentir, pero también estamos consciente que podemos ganar en San Pedro Sula. Es una final de 180 minutos. El equipo está más que concentrado para sacar el resultado en cualquier cancha", cerró.