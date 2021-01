Emilio Izaguirre se destapa: ''Diego me decía que era importante, pero nunca me valoró; es doloroso''

Motagua sorprendió este miércoles anunciando tres bajas de cara al Clausura 2021: Rubilio Castillo y las de Wilmer y Félix Crisanto. Tras conocerse la noticia muchos aficionados le dieron el agradecimiento por su desempeño, pero la más inesperada llegaría en horas de la noche.

Así anunció Motagua las salidas de Wilmer y Félix Crisanto

DIEZ conoció que otra de las bajas que prepara el equipo de Diego Vázquez es la Emilio Izaguirre, el experimentado futbolista que no pudo ganarse la titularidad, ya que siempre se alternaba por esa banda izquierda con Omar Elvir.

El defensor hondureño habló en exclusiva con DIEZ y expresó que siente muy dolido por la situación que está viviendo en el equipo de sus amores y asegura que desde el principio nunca fue uno de los favoritos del técnico argentino.

No se ha sentido valorado por Diego Vázquez

''No, yo solo estaba para llenar el plantel, empezó el torneo y jugué contra la UPN y él (Diego Vázquez) me dijo que iba jugar un partido sí y otro no. Nunca me sentí bien tratado por él. Él tenía su gente, está bien, todo entrenador así es y uno lo entiende, yo soy un jugador que me dedico solo al Motagua y he sido parte de su historia. Pero estoy tranquilo porque siempre traté de ser un profesional y cuidar mi trabajo. Hubo un partido que solo me metió un minuto y yo con todas la ganas, nunca fui parte de su equipo. No me sentí valorado''.

¿Cuántos tiempo tiene de contrato en Motagua?

''Yo tengo dos años de contrato, pero ningún directivo me ha dicho que me vaya. Yo con Diego no contaba desde el inicio ''.

Motagua lo dejaría irse pese a que es el traspaso más caro de la historia del club

''El Celtic le dio a Motagua 2.2 millones de euros, casi 50 millones de lempiras por mi fichaje''.

¿Seguiría en el equipo si logran convencer a Diego?

''Él tiene un orgullo bastante fuerte, los directivos no me han dicho nada, yo no tengo rencor con Motagua ni con Diego ni con nadie, pero que sean leales y que me digan lo que está pasando. Yo regresé a Motagua porque soy de Tegucigalpa y no me gustaría moverme a otra ciudad''.

Diego le dijo que era un jugador importante para el equipo

''Me decía que fuera para adelante, que fuera positivo, pero él nunca tuvo la idea de que yo fuera titular''.

¿Por qué decidió volver a Motagua sabiendo que no estaba en los planes de Diego?

''Yo pensaba que iban a cambiar las cosas, porque con mi trabajo y profesionalismo traté de respetar a todos hasta al más chico, respeté el trabajo de todos. Él (Diego Vázquez) me decía que no hablara con los directivos. Traté de hacer caso y seguir trabajando para continuar en la Selección, para seguir creciendo como futbolista, porque yo me siento joven y por lo futbolístico no pueden reclamarme''.

¿Cómo es su relación con Diego en el día a día?

''Lo respeté y siempre lo llamaba de 'Profe'. Yo nunca le faltaré el respeto, que yo me haya enojado una o dos veces por no jugar es comprensible''.

¿Le cobrará esos dos años de contrato a Motagua si se termina la relación?

''No sé, no me han dicho nada los directivos, yo no he estado jugando por dinero en ningún momento con Motagua, pero me han faltado el respeto muy grande. Es difícil''.

¿Acepataría que Motagua lo preste a otro equipo?

''Yo soy un jugador hecho, he ganado 14 títulos en el extranjero, he ganado el único título internacional con Motagua, he jugado dos Mundiales, ¿cómo me van a prestar? yo no soy ningún cipote''.

¿En que podría terminar esta negociación?

''Yo esperaba que antes que saliera la noticia me hablaran los directivos, que me dijeran que era decisión de Diego, pero yo no soy como los jóvenes que ellos pueden hacer lo que ellos quieren''.

Desea retirarse en Motagua, pero cambia todo con esta situación

''Yo pensaba así, esperaba que cambiaran las cosas, trataba de hacer todo positivo, pero me empezó a doler muchas cosas que pasaron en Motagua, porque hay muchas injusticias. Yo me siento joven. Yo me voy a retirar cuando tenga una lesión, todavía tengo esa pasión por jugar al fútbol, por ganar, por divertirme. Los Atala me dieron la oportunidad cuando regresé del Celtic y yo feliz de la vida, pero ahora creo que Diego me lo va a quitar''.

El Victoría podría ser el próximo destino de Wilmer Crisanto

Si se termina esta relación, ¿podría jugar con otro equipo de Honduras e incluso en Olimpia?

''Claro, yo trato de hacer las cosas profesionalmente y valorar a la gente que me da la oportunidad. Yo crecí en Olimpia, estuve cuatro año ahí. Pero ahorita quiero pensar solo en mi equipo, quiero terminar la relación si la directiva me habla y me dice que no me preocupe por Diego''.

¿Si a la afición le tocara elegir entre Diego y Emilio?

''Eligen a Diego, para mí él y está bien. Él pensó que yo era algo negativo para el grupo, pero él nunca me lo dijo. Él me decía que era un jugador importante, pero siempre tenía a otro jugador antes que mí''.

¿Está dispuesto a salir de nuevo al extranjero?

''Claro, yo no quisiera porque mis hijos están felices con la escuela aquí, pero ningún profeta es profeta de su tierra. Esto es algo muy doloroso porque allá en el Celtic sí me apreciaron y valoraron''.