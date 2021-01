"Hay que sudar la camiseta": Carlos Pavón y su charla motivacional al Real España previo al Clausura 2021

Carlos Alberto Plummer Pavón, el máximo ídolo de la historia de Real España, tuvo unas palabras para la plantilla aurinegra de cara al torneo Clausura 2021 de la Liga Nacional.

Te puede interesar: Emilio Izaguirre se destapa: "Diego me decía que era importante, pero nunca me valoró; es doloroso"



El ex futbolista visitó el entrenamiento de la Máquina y les incitó a que dieran lo mejor de cada uno para devolver al club a los lugares que merece.



Pavón es una voz autorizada y sus palabras pueden calar hondo en los jugadores de Real España de cara al nuevo torneo de la liga hondureña.



"Tienen equipazo, pero eso deben de creerlo ustedes mismos. Le pueden competir a cualquiera, hay deportistas con mucha experiencia y jóvenes que buscan triunfar", comenzó diciendo en un video que se publicó en las redes sociales del equipo aurinegro.

LEER MÁS: Real España confirma el fichaje del argentino Ramiro Rocca procedente del Municipal de Guatemala



Y los siguió motivando: "Hay que sudar la camiseta ¿Qué más les puedo decir? tienen todo para poder triunfar en la vida, hay que enfocarse primero en el equipo, luego buscar la selección y después dar el paso al extranjero", finalizó su mensaje.





El torneo Clausura 2021 de la Liga Nacional arranca el martes 16 de febrero y Real España buscará dar una mejor imagen que la campaña pasada donde no entraron a la liguilla.

ACTUALIDAD DE CARLOS PAVÓN

El ex goleador ahora trabaja para la cadena de deportes Univisión y se desempeña como comentarista de la Liga MX, donde tuvo una gran etapa como futbolista en equipos como Morelia, Cruz Azul, Necaxa, entre otros.

¡Con los fichajes! El 11 que está preparando "Potro" Gutiérrez en Real España para el ClausuraMÁS:



Antes de enrolarse en la televisión inició su carrera de entrenador, lo hizo en 2016 con el Marathón y un año más tarde dirigió al Vida de La Ceiba, ganando mucha experiencia en ambas etapas.