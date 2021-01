Diego Vázquez a Emilio Izaguirre: "Yo me fui, Amado se tuvo que ir, los nombres pasamos y la institución queda"

Diego Vázquez ha iniciado su reestructuración y cambio generacional en el Motagua después de un 2020 sin títulos que no consideró como un "fracaso", pero sí siendo consciente que tendrá que reinventarse con nuevos jugadores de cara al futuro.

Esta tarea ha traído consigo la salida de jugadores de su extrema confianza como en el caso de Wilmer y Félix Crisanto, además de la controversial marcha de Emilio Izaguirre por temas deportivo.

Sin embargo, esta determinación no habría gustado al laureado exdefensor con trayectoria destacada en Europa, figura del club y mundialista con Honduras, al considerar que le faltaron el respeto.

Ante todo ello: ¿Cómo responde Diego Vázquez y qué planes tiene para su equipo en este 2021?

¿Qué sensaciones le dejó el 2020 cerrando con las manos vacías?

No lo veo tan así, en el torneo pasado fuimos el mejor equipo, quedamos en primer lugar. En este torneo llegamos a jugar la definición de Olimpia. Es positivo más allá que no pudimos ganarle el clásico, eso sí lo tenemos que aceptar más allá del tema arbitral.

¿Hoy queda mucho por corregir dentro de la plantilla, no?

Siempre hay mucho por mejorar, creo que hicimos un buen año, pero nos quedó en deuda la Concachampions por la forma en que quedamos afuera, de una forma insólita sin merecerlo, pero este fútbol tiene sus detalles, luego nos superó Olimpia. Decir que fue un año malo, solo nos superó un equipo y fueron partidos parejos.

¿Qué le afectó a plantilla realmente?

Todos los equipos pierden, hasta el Bayern Múnich perdió ayer. Si te fijas en los partidos que perdimos, será dos o tres en todo el torneo.

¿Qué Motagua esperamos encontrar este nuevo año?

Estamos trabajando en eso en cuanto a las altas y bajas. Estoy viendo en qué puesto necesitamos para tener un plantel con alternativa por la continuidad porque nos quedábamos cortos.

¿Ya ha solicitado nuevos fichajes?

Sí, estamos en eso. Primero estamos trabajando en los chicos que no van a seguir, luego vemos dónde se va a contratar.

Debo preguntarle... ¿Qué pasó con Emilio Izaguirre? ¿No es un jugador de su agrado?

La verdad que me sorprende sus declaraciones porque, -primero- hace un año y medio que está con nosotros y cuando llegó el equipo era bicampeón con Olimpia. Le dije bien claro que el titular era Omar Elvir y que tenía que pelear un puesto, pero que sí lo aceptaba, era un jugador que venía de Europa, que es parte de la institución, que lo respetábamos.

¿Lo entendió en su momento?

En su momento lo entendió, pero después no. Se fue de varios entrenamientos cuando no era titular, son cosas que yo no esperaba de un jugador de experiencia -por ejemplo-, pero lo supe entender porque los jugadores quieren jugar. A mí me pasó en su momento, allá por el 2000 me dejaron libre, Eddy Atala me dijo -no te necesito-, me enojé mucho, pero después valoré la sinceridad.

¿Usted le llamó personalmente?

Emilio Izaguirre es respetuoso, ha sido profesional en muchos aspectos, pero se lo dije a él cuando le llamé -porque sí lo hice, para que se enterara por mí que no lo iba a tener en cuenta-, le dije bien claro que era por tema deportivo, que necesita otras cosas para el club y que por eso no lo tomaría en cuenta. Es puntualmente deportivo.

¿A otros jugadores como Félix y Wilmer Crisanto le tocó decirle lo mismo?

Imagínate que también tuve que decirle eso a Songó y a Félix, casi llorando porque son jugadores que los quiero, que les tengo cariño, que ganamos un montón de cosas juntos. Con ellos Songó ganamos siete títulos, con Félix seis; lo mismo con Emilio, no es algo personal, si no lo iba a tener en cuenta, no puedo tener a un jugador que no va a tener participación, le estaría haciendo un daño. En su momento le dije a la directiva que lo renovaran, pero ahora necesito otras cosas para el equipo y el jugador tiene todo el respeto que merece, sé que fue una de las ventas más importantes. Todos nos hemos ido. Yo me fui, Amado Guevara se tuvo que ir, los nombres pasamos y la institución queda, yo tomo decisiones pensando en el bien del equipo, mi tarea es analizar el presente de cada jugador.

Emilio Izaguirre le restan dos años de contrato... ¿Cuál sería su determinación si la directiva se lo impone?

Sí, dije que le renovaran, pero no por dos años, sino por el torneo. Pero esas son mis decisiones y muchas las tengo que tomar con mucho dolor porque le tengo aprecio.

¿Emilio Izaguirre no alcanzó el nivel para ser titular?

Tuvo partidos buenos, también Omar Elvir, como otros que no tanto. Mi tarea hoy es analizar lo que me puede dar el presente.

En el pasado algunos jugadores revelaron problemas con usted. Hoy Emilio predica que le faltó el respeto...

Allí sí que no coincido con Emilio porque en mi tarea solo juegan once y tres salen del campo, entonces solo están contentos ocho. Cuando él era titular no venía a hacer preguntas, imagínate que con el covid hay 12 jugadores que están en el banco, si ellos sienten que les faltas el respeto, no tendría equipo. El respeto no pasa por ahí, pasa por entrenar al jugador como corresponde. Si uno se siente irrespetado porque es suplente o no ser titular, yo creo que en ningún lugar del mundo un entrenador te puede garantizar que serás titular en todos los partidos, eso se gana dependiendo del rendimiento. En ese aspecto sí que no coincido con él, nadie le faltó el respeto en ningún momento, ni se lo faltaría.

Con estos casos deja en evidencia que no se deja almendrar por presiones de jugadores cuando quieren jugar..

Bueno, tengo siete años en el equipo y es normal, el jugador quiere jugar, pero su tarea es estar disponible cuando el técnico lo requiera. Quizá lo entiendan el futuro cuando sean entrenadores, yo no lo entendía cuando era jugador, entiendo el enojo, pero es solamente deportivo. Los otros dos casos (Harold y Eddie) es diferente.

¿Habrá más bajas en esta semana?

Puede ser, estamos analizando la situación.

Le dejo espacio para un mensaje a su afición:

Necesitamos su apoyo, les agradezco siempre. En este caso estén tranquilos que todas las decisiones que tomamos hace siete años con todo lo que es Motagua es pensando en el bien de la institución con el objetivo que el equipo mejore y sea competitivo.