Jerry Bengtson sentencia la final de vuelta: "Ahora vamos a ir a ganar a San Pedro Sula"

Jerry Bengtson selló para Olimpia la victoria de 2-0 que los tiene acariciando el título 32 en la historia de los merengues.

El delantero marcó el 2-0 contra los verdolagas con una definición de crack y ahora es claro que no irán a especular al estadio Yankel Rosenthal en el juego de vuelta.



"Es una victoria importante y es de felicitar a todo el equipo. Sacamos dos goles de ventaja y ahora vamos a ir a ganar a San Pedro Sula", ha sentenciado.

Sobre el desarrollo del juego afirma que "en el primer tiempo estuvo cerrado, pero en la segunda parte iniciando salio un bonito gol a Eddie (Hernández), luego el juego se vino abriendo y llegó el segundo", dijo.

Bengtson también comentó el tema de la mascarilla que ha venido utilizando este torneo que ayuda a protegerlo para no contagiarse de coronavirus.

"La mascarilla la utilizo desde que comenzó la pretemporada y me acostumbré. Entrenar con ella es más difícil que jugar partidos porque se trabaja más la parte física, pero me siento bien con ella y me protejo. No me incomoda respirar porque tiene buenos filtros", aseguró.

El juego de vuelta entre merengues y verdolagas se realizará el domingo en el estadio Yankel Rosenthal a las 11:00 de la mañana.