Hondureño Víctor "Muma" Bernárdez es nominado al Salón de la Fama de MLS

El Salón de la Fama del Fútbol Nacional de Estados Unidos anunció su lista de candidatos elegibles para la inducción este año, incluidos varios entrenadores actuales de la MLS y jugadores retirados, en donde sobresale el ex defensor mundialista hondureño, Víctor Salvador “Muma” Bernárdez.

El sitio Web de la MLS señala que hay varios jugadores en su primer año de elegibilidad, incluidas las selecciones de MLS Best XI Victor Bernárdez (2012), Bobby Boswell (2006 y 2014), Jon Busch (2008), Shalrie Joseph (2005, 2007-2009), Sebastien LeToux (2010) y Javier Morales (2010). También en su primer año de elegibilidad están los ex jugadores incondicionales de la MLS y de la selección masculina de Estados Unidos: Maurice Edu y Oguchi Onyewu.



Cabe destacar que otro de los hondureños que ya había sido distinguido entre los elegidos fue Amado Guevara, quien en el 2017 entre en este selecto grupo, donde compitió junto a David Beckham.





Un jugador debe haber estado retirado durante al menos tres años calendario completos, pero no más de 10 años calendario completos, antes del año de incorporación.



Un jugador debe haber jugado al menos 20 partidos internacionales completos para la Selección Nacional Masculina de Estados Unidos, la Selección Nacional Femenina o la Selección Nacional Extendida (Paralímpica, Playa y Fútbol Sala).



Un jugador debe haber jugado al menos cinco temporadas en una liga profesional de la primera división de los Estados Unidos y haber sido un All-Star de la liga de postemporada al menos una vez.



Entre los que aún son elegibles se encuentran el entrenador en jefe de la selección masculina de EE. UU. Gregg Berhalter, el entrenador en jefe de Montreal Impact , Thierry Henry, el entrenador en jefe del Austin FC Josh Wolff, y el copropietario y presidente de operaciones de fútbol del Inter Miami, David Beckham. Entre la lista de los elegibles para la votación de veteranos se encuentran los actuales entrenadores en jefe de la MLS Robin Fraser, Oscar Pareja y Greg Vanney.



Se puede encontrar una lista completa de candidatos en el sitio web del Salón de la Fama del Fútbol Nacional . La ceremonia de 2021 está programada para el 22 de mayo.