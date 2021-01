Rolin Peña alza la voz por el arbitraje: "Espero que Héctor Rodríguez no se deje comer por la presión"

El vicepresidente del Marathón, Rolin Peña, habló con Diez después del partido de ida de la gran final donde considera que los errores le pasaron factura al monstruo al caer 2-0 ante el Olimpia.



Peña destaca la primera parte Marathón y considera que "hicimos un buen primer tiempo con algunas ocasiones claras de gol, pero que no las logramos definir y el segundo tiempo tuvimos un lapsus en los primeros minutos, un descontrol donde nos cayeron las anotaciones".

En cuanto al accionar del árbitro del encuentro Saíd Martínez, el directivo del Marathón fue claro las determinaciones que tomó en el duelo.



"Al final Saíd (Martínez) hizo un buen trabajo, tiene su forma particular de dirigir y a unos le gustará y otros no por el hecho que conversa mucho con el jugador, pero en términos generales creo que hizo un buen trabajo".



Y agregó: "Me parece muy bien acertada la decisión tomada por el línea Cristian Ramírez al anular una acción de gol que era completamente de forma ilícita, así que de forma general me parece que hubo un buen arbitraje".





Rolin considera que los errores fueron mínimos y no hay nada que haya manchado el compromiso. "Dirigieron un buen partido, tuvieron unos pequeños desaciertos normales, pero en términos generales, lo que uno busca es que con acciones claras, expulsiones, jugadas irregulares se pueda perder un partido y eso no se vio ayer. Al final se sacó un buen juego de parte de la cuarteta".



En cuanto a las acciones que involucraron a Osman Madrid en el acta arbitral por supuestas amenazas al asesor arbitral afirma que "no me gusta mucho opinar de lo que pueda hacer un dirigente o un colega, pero si ha sido denunciado, lo único que deben hacer es presentar pruebas, pero si no lo hacen solo que queda en eso, una denuncia. Este es un tema que lo deben investigar las autoridades deportivas".



Ya pensando el duelo de vuelta, Rolin Peña manda un mensaje al árbitro, Héctor Rodríguez y al propio Olimpia de Pedro Troglio.



"Espero que Héctor Rodríguez no se deje comer por la presión, no se deje impresionar por muchos comentarios que se puedan dar y que se han dado en torno a las denuncias de los árbitros. Esperemos que haga una buena labor y que sea justo e imparta las 17 reglas como se debe. Nos estamos jugando una gran final en nuestra cancha y el Olimpia nos dejó vivos ayer y ahora vamos a luchar a como de lugar para tener esa décima copa en casa".



Y cerró diciendo. "Hoy más que nunca estamos convencidos que lo podemos lograr siempre y cuando hay un arbitraje ecuánime, imparcial y sobre todo si nosotros imponemos nuestra forma de juego".