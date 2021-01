"Muma" Fernández llega al Motagua: "Con lo hecho en el extranjero, no es una prueba"

Luego de su paso por el Fénix de Uruguay, el jugador hondureño, Carlos "Muma" Fernández, estaría poniendo a prueba sus cualidades en el fútbol nacional y el Motagua sería su destino.

En las últimas horas se mencionó que Fernández no llegaría al ciclón porque no quería un período de prueba, pero el propio jugador habló en exclusiva con Diez y dejó claro su situación.



"Eso es falso, no sé quien divulgó eso. Yo el lunes estaré en Tegus. No es ninguna prueba, ya que con lo hecho en el extranjero, no es una prueba, lo que pasa que Diego Vázquez no me conoce y obvio que me a va ver unos dos días, pero eso no es prueba".





El jugador catracho también confirmó sus conversaciones con el técnico de los azules. "Mis pláticas han sido más directas con Diego, él ha sido claro en eso (lo quiere ver). No sé si el domingo o el lunes que me iría con un jugador del Motagua que está acá en La Ceiba, yo estoy en San Pedro Sula y tengo que hablar con él para definir".



Fernández no descarta que de darse ofertas del extranjeros se de la oportunidad para escucharlas. "Yo no descarto ofertas de afuera, estoy esperando que surja algo, pero obvio que la prioridad en Honduras la tiene el Motagua. Se han acercado algunos agentes a preguntar lo que voy a hacer, cosas así, pero no se ha concretado una oferta".



Además confirmó que Vázquez le ha venido viendo desde su paso por Uruguay. "Ellos me venían haciendo seguimiento desde el año pasado por medio de un amigo de Diego que me seguía desde Uruguay, luego me empezó a escribir y a preguntarme sobre mí y le agradecí. Luego me dijo que estaban interesados en mí y que íbamos hablar, pero como estaban en las instancias finales y es de mala educación porque estaban en esas instancias, pero ahora que quedaron fuera se habló algo más específico".



El extremo catracho confía que por las condiciones que posee se quedará en los azules. "Yo estoy tranquilo porque sé de mi capacidad y cuando él me vea va quedar encantado. Es un equipo grande y sé que si ando bien voy a tener las puertas de la Selección abiertas e incluso otra salida al extranjero".



"Muma" Fernández adelantó parte de las pláticas que ha tenido con Diego Vázquez y la posición en la que sería utilizado. "Al principio se habló que me probaría por la banda izquierda o extremo izquierdo, ya que por el derecho tiene sincronizado Kevin y yo jugaría a pierna cambiada, algo que ya he hecho en Uruguay, pero ya estando ahí él es el que manda. Donde me ponga trataré de dar lo mejor".



Y cerró con un mensaje para la afición motagüense: "Si me toca firmar, yo soy una persona que me entrego al cien por ciento al equipo y voy a dar lo mejor de mí para poner en alto el nombre del equipo".