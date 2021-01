Hijo menor de Carlos Pavón lanza su carrera como cantante y ya sacó su primer álbum en Estados Unidos

Seguir a @kelvincoelloHN

Hace 20 años, Carlos Pavón, sorprendía a todos cuando sacó una canción llamada “Sentimiento”, la que produjo junto al grupo, “El Pueblo”, aquel que irrumpió a inicios de siglo, sorprendió a propios y extraños. Hoy su hijo, André Plummer, ha hecho realidad ese sueño que “La Sombra” siempre tuvo, ser artista.

Carlos Pavón dejó la vara demasiada alta para los que han intentado ser cómo él en el fútbol. Ganó todo lo que se propuso. Llegó lejos en su carrera y todavía no hay quien lo iguale. Incluso, sus hijos intentaron ser futbolistas pero en el camino cambiaron y tomaron rumbos diferentes y ahora triunfan fuera de las canchas.

André, aquel niño que salía de la mano de su padre en los partidos de Real España o de la Selección Nacional, ahora creció y ha iniciado una nueva carrera como cantante hip hop. Su talento en el piano y la guitarra, combinado con una voz delicada al oído, lo tiene ya con su primer álbum de hip hop y comienza a despegar. Su nombre artístico es "DRE Plummer".

André Plummer, hijo de Carlos Pavón, lanzó en noviembre pasado su primer álbum como cantante y espera conquistar al público. Fotos Neptalí Romero

Inspirado en Michael Jackson y Travis Soctt (rapero estadunidense), tiene un disco de hip hop tipo balada, el cual ya está disponible en las plataformas como Spotify, Deezer, Apple Music y iTunes y nos cuenta cómo fue que se decantó por la música y no por la pelota como lo hizo su padre.

Los nombres de los temas son: Love Sonata, Falling Down, You, Tyd Uit, Animal, Magical Nights y Visions, son las siete canciones que incluye el álbum llamado Beyond, el primero que ha producido André Plummer bajo su sello musical en Estados Unidos.

“Desde pequeño está en clases de guitarra. En casa siempre se escucha buena música, de Michael Jackson para arriba”, cuenta Emmy James, esposa de Carlos y madre de André, quien es uno de sus pilares en el inicio como artista.

“A Carlos le encanta la música, él dice que si no hubiese sido futbolista fuera cantante de alguna manera; sí cantó, pero… (risas), pero no se fue por donde tenía que irse”, siguen contando Emy. Quien junto a André tienen el arte en sus venas.

INSPIRADO EN MICHAEL JACKSON

André no quiere que le conozcan como el hijo de Carlos Pavón, pero sabe que es una etiqueta bien arraigada. Desde los 9 años toca la guitarra y el piano. Recién comenzaba a caminar cuando Pavón sacó la canción “sentimiento” junto al “Pueblo”. Ahora estudia Educación Musical en el colegio en Miami, Florida.

André (de espaldas) cuando era muy pequeño en el tiempo que su padre, Carlos Pavón, era el jugador más destacado de la Selección de Honduras.

“Siempre me gustó escribir. Tenía la idea desde hace varios años y logré sacarlo ahora en 2020. Yo me inspiro en muchas cosas, en mi género muchos artistas como Michael Jackson, Travis Scott… hay muchos pero estos son mis máximas inspiraciones en este álbum y los que vienen prácticamente”, revela André quien está ilusionado.

La vida en Estados Unidos le han ayudado mucho al muchacho que nos mostró su talento que tiene, porque no solo canta, también escribe, compone y produce su música. “Yo hago mezclas en estas estas siete canciones de mi primer álbum. Hay rap, jazz y la letra viene a ser como una expresión de lo que es mi vida personal que me han pasado en mi vida. Aprendí en mis clases que la música se puede hacer de distintas maneras y en este álbum narro mi historia”, manifiesta el joven artista.

Toda la música que ha escrito la hace en inglés, pues está dirigida para la comunidad americana, pero no descarta también sacar algo en español. Actualmente en sus redes sociales ha promocionado sus melodías que tienen muchos comentarios de buena crítica.

¿QUÉ DICE PAVÓN DE SU CARRERA?

Carlos Pavón también está en los medios, pero su carrera la siguió siempre en el fútbol en Estados Unidos. Apoya mucho a André, de quien dijo él era el que más se parecía a lo que es él por su personalidad. Y el muchacho no ha defraudado y desde Miami se está dando a conocer porque apenas en noviembre recién salió esta producción.

Carlos Pavón sacó una canción de reggaetón a inicios de los 2000 en la que hablaba de su vida y lo difícil que era luchar contra la fama.

Uno de los proyectos que tiene André, es que piensa hacer algún duo en una de sus canciones con su padre, pues Pavón también canta y no lo hace mal. “Ya lo hemos hablado, él me ha dicho que cuándo sacaré una canción suya. Le he dicho que solo ocupo tiempo para hacer algo bueno. No soy de las personas que tira algo solo por tirarlo, me gusta prepararlo bien”, revela el nuevo artista hondureño.

André “mi familia me inspira. Mi papá me inspira en el aspecto de que si él quiere hacer algo, lo hace. Es una persona que desde pequeño supo lo que quería hacer. Eso me dice que si uno se propone algo lo hace. Mi papá me inspira a sacar música”, contó.

André Pavón tiene su estudio en casa en el que interpreta de gran manera el piano y él mismo compone sus propias canciones.

André todavía juega al fútbol pero no como profesional, todavía tiene pasión por la pelota, pero su fuerte está en la música. “No he dejado el fútbol, todavía sigo con la idea de seguir jugando, no me he decepcionado todavía, lo sigo intentando. Si se puede puedo ser músico y llegar a ser futbolista, pero si no se llega a dar el fútbol, seré artista”, cuenta el tercer hijo de Pavón.

Dentro de sus canciones hay sentimiento, crítica social, su vida como hijo de un futbolista. André espera próximamente lograr entrar al mercado hondureño y saber que sus canciones suenen en las radios hondureñas. “Siento que he aprendido mucho, me gusta mucho la producción. La segunda canción en hacerla me tardé tres meses, me tardé porque no sabía, pero ahora he aprendido mucho”.

André va por su segundo álbum. El primero lo sacó el 15 de noviembre pasado y lo tiene ya en Spotify y Itunes. En este otro que trabaja, es escrito por él y algunas canciones cuenta con el apoyo de su mami, Emy, quien también es escritora.

PERFIL

Nombre: Jeancarlo André Plummer James

Nombre artístico: DRE Plummer

Padres: Emy James y Carlos Pavón

Edad: 20 años

Inicios en la música: Desde 2009 toca piano

Instrumentos: Piano y guitarra

Carrera: Compositor, cantante y productor

Estudios: segundo año de colegio

Institución: Miami Dade College, FL

Instagram: @dreplummer

Twitter: APdreplummer